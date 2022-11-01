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中國信託 囊括菁業獎七大獎

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

堪稱金融業奧斯卡獎的第11屆台灣傑出金融業務菁業獎(簡稱「菁業獎」)今(1)日公布得獎名單，中國信託創下提報七個獎項全數獲獎之大滿貫，一舉囊括最佳綠色專案融資獎等五項特優，及最佳消費金融獎等兩項優等，中國信託商業銀行再度於百家爭鳴的評比中脫穎而出，創下獲獎新佳績。

由財團法人台灣金融研訓院主辦之第11屆菁業獎今年4月開放選拔，參選之金融機構家數與總參選案件數，雙雙打破歷屆紀錄，總計吸引53家金融機構共同角逐，高達129件參選案件。

歷經激烈且嚴謹的初審、複審評選，共計25家金融機構與所提48件案件入圍決審，中國信託銀行勇奪最佳綠色專案融資獎、最佳財富管理獎、最佳法人信託金融獎、最佳數位金融獎、最佳風險管理獎等五項特優，及最佳消費金融獎優等。

中國信託金控亦由於長期耕耘ESG(Environmental, Social, Governance)議題，奪下最佳ESG獎(一般金融組)優等。

菁業獎兩年選拔一次，以「樹立金融同業楷模，促進金融界觀摩學習，激勵金融業進步與創新」為活動宗旨，鼓勵金融同業參與選拔而傳承經驗、凝聚組織向心力及榮譽感，為台灣金融機構角逐榮耀的最高殿堂。

本屆評選，中信銀行於群雄爭霸中突破重圍，創下獎項設立以來金融機構獲獎數最多之紀錄，同時也是中國信託參賽以來最優異之表現。

今年以來，中國信託已榮獲國內外254項大獎肯定，創下連續11年獲獎數破百之佳績，刷新歷年獲獎數。

展望未來，中國信託將持續以「台灣第一、亞洲領先」的領導品牌為願景，持續精進營運績效、公司治理、社會參與及綠色金融服務等作為，並聚焦金融科技發展，穩健朝向亞洲區域型銀行之目標邁進。

中國信託商業銀行 金融業

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