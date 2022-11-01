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網售快篩陽性試劑涉詐欺 金管會成立防疫險專案小組

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

近日網路上有不肖賣家在販售已確診的快篩試劑，金管會保險局今（1）日表示，已會同產險公會成立「防疫險防範詐欺專案小組」，並由產險公會設立受理檢舉專線及電子信箱，若遇有可疑個案，將協請檢調機關進行偵辦，以遏止快篩陽性證明造假問題。

保險局副局長林志憲表示，經產險公會反映，有網路電商平臺販售快篩陽性試劑，由於快篩陽性確診如遭濫用，將引發道德危險，影響保險資源有效運用，為避免排擠保險業承保能量，今日正式成立防疫險防範詐欺專案小組。受理檢舉專線0800-221-783，電子信箱19report@nlia.org.tw 。

林志憲表示，民眾持有造假的快篩陽性證明，作為確診依據，並去申請理賠，以及提供自己的檢體供他人使用，都會涉及刑法詐欺罪嫌，詐欺取財將處五年以下有期徒刑、拘役或併科五十萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

林志憲說，目前試劑真假是由醫師檢測，現在就是透過檢舉查獲相關事證，因為有人在網路上賣，就會通知檢警，不過一定要有具體事證，「檢舉案件都有進來，有些在偵辦中，這部分會移送檢調，而且保險公司也會第一時間查證。」

林志憲解釋，之前產險公會也搜集事證進行了解和處理，成立專案小組的重要性就是當事情發生後，馬上互相聯繫，將個案提供給檢調處理，遏止不當情事。至於僅販賣試劑是否違反？林志憲說，販賣試劑為的就是提供他人使用，使用後申請理賠，構成詐欺，販賣部分可能也會牽涉教唆問題。

若買的人去申請，罪責即會成立，如果用來申請向公司請假，也同樣是違法入罪，事實上不只保險，請假也可能用到皆是涉嫌詐欺。金管會跟產險公會都會上網搜尋關注，有無不肖業者販賣假的確診快篩，後續觀察賣家賣給誰，是否有人申請理賠等，也會一路追下去。

但林志憲也強調，不會沒掌握事證就處理，他並坦言，難就難在，買家和申請理賠者的名字若不同，要一路追下去並不好查，所以才會成立小組與跟檢調機關聯繫，以掌握具體事證。

保險 詐欺 產險

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