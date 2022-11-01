快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫雙險理賠擴大至1,441億元 為保費收入30倍

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
金管會今日公布防疫保單最新數據，10月25日至10月31日近一周防疫險理賠件數增加超過13.4萬件，理賠金額增加59.5億元；疫苗險近一周理賠件數增加3.6萬件，理賠金額增加14.6億元。（本報系資料庫）
金管會今日公布防疫保單最新數據，10月25日至10月31日近一周防疫險理賠件數增加超過13.4萬件，理賠金額增加59.5億元；疫苗險近一周理賠件數增加3.6萬件，理賠金額增加14.6億元。（本報系資料庫）

防疫險理賠持續擴大。金管會今（1）日公布防疫保單最新數據，10月25日至10月31日近一周防疫險理賠件數增加超過13.4萬件，理賠金額增加59.5億元；疫苗險近一周理賠件數增加3.6萬件，理賠金額增加14.6億元。

金管會保險局表示，今年以來統計至10月31日止，防疫保單已理賠超過286萬件、理賠金額逾1,131億元；疫苗險理賠件數逾74萬件，理賠金額309億元，防疫雙險總理賠件數逾360萬件，理賠金額共1,441億元。

自今年以來統計至10月31日，防疫險部分，有效保單487萬件，保費收入45.3億，理賠金額是保費收入的24.9倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的30倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共729萬件。

增資部分，金管會保險局副局長林志憲指出，目前已核准6家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，六家合計707億元。

林志憲說，上述六家產險業者皆已完成增資程序，以及有四家業者申請短期融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。現售商品部分，有三家業者三張商品，分別是兩產險一壽險，各有一張商品，不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。

理賠 防疫險

延伸閱讀

純網保申請截止！金管會證實兩家已送件申請 明年4月公布結果

允公開4廠牌疫苗效益 莊人祥曝看兩指標：非抗體效價高低

鄭運鵬批不實文宣抹黑 張善政：鄭變陳時中防疫懶人包

中國第5屆國際進口博覽會 防疫要求超嚴格

相關新聞

防疫險賠款國際再保有意見？金管會：目前沒收到訊息

防疫雙險理賠飆破新台幣1400億元，日前業界傳出有國際再保公司對防疫險賠款有疑慮，可能不願全額賠付，金管會今天表示，目前...

防疫雙險理賠擴大至1,441億元 為保費收入30倍

防疫險理賠持續擴大。金管會今（1）日公布防疫保單最新數據，10月25日至10月31日近一周防疫險理賠件數增加超過13.4...

買快篩陽性試劑詐領保險金 金管會組專案小組防堵

金管會保險局今表示，產險公會有反映，有網路電商平台在販售快篩「陽性」試劑，供買家拿去向公司請假或詐領防疫險保險金等。金管...

早盤、尾盤兩樣情 台幣今升3.1分、收32.179元

台幣早盤、尾盤兩樣情！人民幣早盤跳水，中間價一度創近15年新低，台幣兌美元今（1）日早盤也受拖累，一度貶值逾1角，但午盤...

純網保申請截止！金管會證實兩家已送件申請 明年4月公布結果

金管會開放純網路保險公司設立，昨天、10月31日是業者最後申請截止日。金管會保險局今證實，目前已收到兩件申請案，各為中信...

國銀搶攻數位帳戶 聯邦、一銀推優利定存

國銀數位帳戶持續搶客！在美國持續升息下，聯邦銀行宣布，旗下「New New Bank」不分新舊戶，都可享「一個月期美金定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。