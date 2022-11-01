防疫雙險理賠擴大至1,441億元 為保費收入30倍

防疫險理賠持續擴大。金管會今（1）日公布防疫保單最新數據，10月25日至10月31日近一周防疫險理賠件數增加超過13.4萬件，理賠金額增加59.5億元；疫苗險近一周理賠件數增加3.6萬件，理賠金額增加14.6億元。

金管會保險局表示，今年以來統計至10月31日止，防疫保單已理賠超過286萬件、理賠金額逾1,131億元；疫苗險理賠件數逾74萬件，理賠金額309億元，防疫雙險總理賠件數逾360萬件，理賠金額共1,441億元。

自今年以來統計至10月31日，防疫險部分，有效保單487萬件，保費收入45.3億，理賠金額是保費收入的24.9倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的30倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共729萬件。

增資部分，金管會保險局副局長林志憲指出，目前已核准6家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，六家合計707億元。

林志憲說，上述六家產險業者皆已完成增資程序，以及有四家業者申請短期融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。現售商品部分，有三家業者三張商品，分別是兩產險一壽險，各有一張商品，不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。