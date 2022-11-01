買快篩陽性試劑詐領保險金 金管會組專案小組防堵

金管會保險局今表示，產險公會有反映，有網路電商平台在販售快篩「陽性」試劑，供買家拿去向公司請假或詐領防疫險保險金等。金管會今宣布，與產險公會共同成立防疫險防範詐欺專案小組，有具體事證就轉給檢調，產險公會也會提供保戶資料供檢調比對，不法民眾詐領保險金，依照刑法最重可處5年以下有期徒刑。

保險局表示，產險公會有反映，有網路電商平台販售快篩陽性試劑，甚至有民眾索要他人的快篩陽性試劑，用來向公司請假或申請保險金，快篩陽性確診如遭濫用，將引發道德危險。民眾持有造假的快篩陽性證明作為確診依據，並據以申請理賠，及提供自己檢體供他人使用，都涉及刑法詐欺罪嫌，請民眾勿以身試法。

保險局表示，保險局與產險公會今成立防疫險防範詐欺專案小組，並由產險公會設立受理檢舉專線及電子信箱（電話：0800-221-783，電子信箱：19report@nlia.org.tw），如果遇有可疑個案，將協請檢調機關進行偵辦，以遏止快篩陽性證明造假問題。

保險局副局長林志憲表示，目前快篩陽性視同確診是由醫師做檢測，但有收到檢舉，網路上有人在販售快篩陽性試劑，產險業者也有提出事證，第一時間就有跟檢調聯繫，若販售快篩陽性試劑給他人申請理賠，買家與賣家都有詐欺的問題。