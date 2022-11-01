元大銀全力衝刺鑽金商務網 數位金融服務連三年獲國家品牌玉山獎肯定

元大銀行為建構全方位數位金融服務，持續將金融科技應用，融入消費者的日常生活，已連續三年榮獲國內指標性大獎-國家品牌玉山獎，2022年以鑽金商務網獲得最佳人氣品牌獎、「專為年輕人打造的財富管理體驗」獲得最佳產品獎。元大銀行數位金融服務秉持以客戶需求為中心，打造「全通路、一站式」全時客戶體驗，提升數位金融服務新高度，得到企業客戶及個人客戶一致的愛用與肯定。

元大銀行不僅專注將各項業務流程導入數位自動化，更將智能化、無紙化、數位化由名詞轉換成動詞，近年致力推動數位轉型不間斷，以新興科技應用發展計畫、數位轉型深耕計畫、數位力創新專案計畫三大數位應用計畫為發展主軸，從客戶的需求出發，大幅推升數位平台使用人數及交易量，為陪伴企業數位轉型與落實ESG永續發展、提供全方位薪資轉帳服務，元大銀行除了提供專業、溫暖的服務外，同時多路布建數位化建設，全力經營數位平台發展。

鑽金商務網為元大銀行全力衝刺的全方位企業客戶商務金流解決方案，陪伴企業數位轉型、落實金融服務創新兼顧ESG永續發展目標。以全方位薪資轉帳服務為例，元大銀行提供企業客戶365天24小時，全時無間斷線上撥薪作業，且企業客戶上傳檔案格式毋須事先轉換，行政作業貼心無障礙；外匯業務創新推出7大類匯入匯款通知、匯入匯款水單、匯出匯款電文、匯出匯款水單、放款交易、進口交易、出口交易，共16項交易通知線上申請，客戶不需臨櫃辦理，登入「鑽金商務網」立即申請訂閱，1分鐘即可完成傳統臨櫃申請所需2個營業日的作業時間，兼顧減少碳排放及紙張使用，申請完成後客戶只要執行外匯相關交易，元大銀行將立即發送交易單證，提升客戶交易便利性及安全性。

除此之外，鑽金商務網也貼心提供貸款相關通知，提醒客戶貸款業務重要日期，如貸款還本付息日、貸款到期日、額度續約日等，維持客戶良好信用往來關係。

為推廣鑽金數位服務、歡慶玉山獎榮耀，元大銀行自即日起邀請民眾化身數位探險家，展開一場鑽金數位服務探索之旅，在年底前完成破解寶箱和蒐集鑰匙等數位任務，即可領取不同的榮耀降臨回饋。期間新申辦鑽金數位存款帳戶且綁定LINE個人化、線上新申辦外匯帳戶且完成一筆線上換匯，即可破解寶箱，享最高NT$300回饋金；此外，透過元大數位通路完成線上定期(不)定額基金/ETF新申購、線上設定信用卡自動扣繳、行動支付(儲值/消費/繳費)等五項任務，即能蒐集鑰匙以解鎖探險家身分，享有多重抽獎資格，還有機會將100,000元刷卡金、林酒店雙人平日住宿券、Marshall Acton II藍芽喇叭等多項大獎帶回家。