數位保險存摺註冊破20萬人次 年底將開放申請理賠

你曾經在「數位保險存摺」查詢個人有效保單？壽險公會日前公布，明列個人投保所有有效保單的「數位保險存摺」，迄今已註冊人數突破20萬人次，其中並有8.8萬人是必須付費的「白金會員」，可以無限次查詢自己所有保單名稱、保額、被保險人及生效日期等。

壽險公會並同時公布，今（111）年12月20日將進入第2階段一站式連結的試辦作業，未來保戶可用保險存摺進行身分認證，採行人臉辨識和指紋登錄等方式，再連結到有投保的各保險公司，直接申請理賠。

據了解，第2階段參與試辦的共有14家壽險公司及2家產險公司，包括：國泰世紀產險、富邦產險及國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽、遠雄人壽、元大人壽、保誠人壽、友邦人壽、第一金人壽、法國巴黎人壽。

壽險公會進一步表示，目前數位保險存摺分為普通會員和白金會員，其中普通會員只能看到1張保單，而白金會員則必須每年繳交年費新台幣100元，可以看到自己投保的所有保單，並享有後續所有「延伸功能」；而所有有效保單和失效期在2年以內的保單數共有5億3,032萬件，目前已上傳到數位保險存摺的已有5億2,967萬件，等於保戶多年前投保的保單都查得到。