看新聞學保險／若台版「梨泰院事件」發生 保險怎啟動？

10月29日晚間韓國發生令人哀痛不已的「梨泰院事件」事件，10萬人潮擠進斜坡窄巷，因前方有人意外跌倒，人潮如骨牌般倒下大規模推擠、踩踏導致人們窒息身亡。截至10月31日止共155人死亡、153人受傷，其中有7.1%死者未成年。

筆者看到這則新聞跟歷歷在目的照片，悲慟不已。也不禁思索台灣有可能發生「台版梨泰院事件」嗎？網友紛紛舉例此事件有如「九份老街塞10萬人」，但實際上不太可能發生。報系記者吳姿賢的報導訪談學者單信瑜，文中指出沒有「一次大型公共意外事件條件一模一樣、完全複製」，但台灣有許多大型群聚活動，因此得事先做好風險管理計畫。

風險管理正好是保險的本質。筆者假設「若發生台版梨泰院事件，保險怎麼啟動？」希望藉此事件說明若發生類似大型公共意外事件，保險有什麼樣的功用？筆者分人身保險與產險兩層次說明：

人身保險部分，因事件屬於「外來、突發且非疾病」的「意外」事件，因此亡者身故保險金的指定受益人會領到「意外身故保險金」（但要注意台灣現行規定未滿15歲孩童身故金有61.5萬的上限）；若因為受傷導致身體失能（如斷手斷腳等），則被保險人可以按失能等級領取意外失能保險金；此外若因為意外需進行醫療行為，在意外醫療實支實付的額度內，保險公司理賠實際花費；若意外住院則可申請一般住院、意外住院日額、住院醫療實支實付；若骨折則骨折險會啟動。

圖為梨泰院踩踏事故發生之後，南韓民眾到現場獻花哀悼遇難者。中新社

產險方面，內政部現行「大型群聚活動管理要點」都有規定舉辦萬聖節、選舉、跨年等大型活動，主辦方都要依各縣市規定投保「公共意外責任險」。投保範圍包含因活動本身、活動設施、場地不良等原因發生意外事故，導致第三人身體受傷、死亡或財產損失，依法應負賠償責任並受賠償請求時，由保險公司對被保險人負賠償的責任。簡單來說參與活動的人若不小心受傷、死亡或財物有損失，向主辦方求償、而主辦方的確需要付賠償責任時，由保險公司在保額內賠付給活動參與者。

其他容易被遺漏的可能是社會保險、或所處組織加保的保障。例如：勞保被保險人有喪葬補助、失能給付、普通傷病給付。公司團保也大多包含意外險，學生平安保險等容易被遺漏的保障。

鑑往知來。每一次的大型公共意外事件都在提醒社會與個人提升風險意識、加強各方保障。筆者藉由本篇，希望大家完備個人保障，外出注意安全。而大型活動主辦方應以人數最大值推估所應投保的公共意外險保額，才能給民眾較足額的保障。

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