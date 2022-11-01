快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

臺灣銀行藝術祭書法比賽 高額獎金鼓舞青年書法家

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣銀行推廣書法美學，第二年舉辦臺灣銀行藝術祭-書法季。圖/臺灣銀行提供
臺灣銀行推廣書法美學，第二年舉辦臺灣銀行藝術祭-書法季。圖/臺灣銀行提供

首獎獎金高達10萬元的臺灣銀行書法比賽又來了！台銀公告，「2022臺灣銀行藝術祭-書法季」徵件比賽，初審收件自即日起至今年11月21日止，首獎獎金新台幣10萬元，邀請愛好書法藝術的青年朋友們，踴躍報名參賽。

台銀表示，為推廣書法藝術，台銀自去（2021）年舉辦首屆書法季徵件比賽，吸引來自全國各地優秀書法人才熱情響應。為鼓勵國內青年書法家持續精進書藝，續辦第二屆書法季徵件比賽。

凡具中華民國國籍，於民國71年至95年間出生之愛好書寫藝術者，歡迎您共襄盛舉，一起來體驗文字書寫之樂趣，並廣為宣傳，讓更多書法創作高手大展身手，踴躍報名參賽。

想瞭解更多報名資訊，可至臺灣銀行網站（http://www.bot.com.tw）首頁-最新消息-業務公告區下載。

延伸閱讀

帝寶總裁回饋鄉里 賺錢不是重點

台南葉石濤文學獎 獎金30萬首獎名單揭曉

為觀光局「TAIWAN」揮毫 書法家徐永進71歲辭世

萬華「青雲閣」歷史建築修復重生！董陽孜書法題字Logo，昔日遊廓建築華麗轉身

相關新聞

數位保險存摺註冊破20萬人次 年底將開放申請理賠

你曾經在「數位保險存摺」查詢個人有效保單？壽險公會日前公布，明列個人投保所有有效保單的「數位保險存摺」，迄今已註冊人數突破20萬人次，其中並有8.8萬人是必須付費的「白金會員」，可以無限次查詢自己所有保單名稱、保額、被保險人及生效日期等。

看新聞學保險／若台版「梨泰院事件」發生 保險怎啟動？

風險管理正好是保險的本質。筆者假設「若發生台版梨泰院事件，保險怎麼啟動？」希望藉此事件說明若發生類似大型公共意外事件，保險有什麼樣的功用？？筆者分人身保險與產險兩層次說明。

新台幣高利活存來了 一銀iLEO數位帳戶12萬元內2%

第一銀行iLEO數位帳戶於2019年4月上線，截至2022年9月底，已突破105萬戶，位居公股第一；為持續提升用戶體驗，...

臺灣銀行藝術祭書法比賽 高額獎金鼓舞青年書法家

首獎獎金高達10萬元的臺灣銀行書法比賽又來了！台銀公告，「2022臺灣銀行藝術祭-書法季」徵件比賽，初審收件自即日起至今...

財經素養從小扎根 台灣財經素養協會攜手中市府開課

讓財經素養教育從小開始扎根，台灣財經素養教育推廣協會111學年度上學期（9月至12月）與台中市政府合作辦理「財經素養課程...

台幣疲軟 上月貶4.67角

股匯走勢脫鉤，台股昨（31）日大漲，新台幣匯率仍在多項利空因素衝擊下，終場貶值6.2分，以32.21元作收，連兩貶並為近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。