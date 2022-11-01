臺灣銀行藝術祭書法比賽 高額獎金鼓舞青年書法家

首獎獎金高達10萬元的臺灣銀行書法比賽又來了！台銀公告，「2022臺灣銀行藝術祭-書法季」徵件比賽，初審收件自即日起至今年11月21日止，首獎獎金新台幣10萬元，邀請愛好書法藝術的青年朋友們，踴躍報名參賽。

台銀表示，為推廣書法藝術，台銀自去（2021）年舉辦首屆書法季徵件比賽，吸引來自全國各地優秀書法人才熱情響應。為鼓勵國內青年書法家持續精進書藝，續辦第二屆書法季徵件比賽。

凡具中華民國國籍，於民國71年至95年間出生之愛好書寫藝術者，歡迎您共襄盛舉，一起來體驗文字書寫之樂趣，並廣為宣傳，讓更多書法創作高手大展身手，踴躍報名參賽。

想瞭解更多報名資訊，可至臺灣銀行網站（http://www.bot.com.tw）首頁-最新消息-業務公告區下載。