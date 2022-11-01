快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懂保險／重大傷病與重大疾病保障規劃

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰，從事保險業12年，認為買保險應掌握好人生階段的規劃優先順序，方羽騰提供。
富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰，從事保險業12年，認為買保險應掌握好人生階段的規劃優先順序，方羽騰提供。

新冠疫情來襲兩年多，許多民眾健康意識提升，更重新檢視醫療保障的需求。富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰認為，保險永遠都買不完，掌握好每個人生階段的規劃優先順序，才是上策。

他以重大疾病險、重大傷病險說明，重大疾病有7項疾病保障，分別為癌症、急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、腦中風後殘障、末期腎病變、癱瘓、重大器官移植。隨著理賠率不斷上升，重大疾病險又分前、後期。後期的把癌症分成輕、重度，給付金額不同，要留意。

方羽騰指出，重大傷病是目前多數人推薦的規劃，因為條款簡單，跟隨健保，符合領取重大傷病卡的條件，即可一次性給付保險理賠金、並且與時俱進，健保新增項目時也會同步更新，健保刪減項目時會從新從優，維持較好條件，完整地維護民眾權益。

然而，重大傷病是近年較新穎的商品，早期父母有幫子女買到的這類保險，都是重大疾病險，他點出，要特別留意的是，重大傷病險剛推出時，保障跟重大疾病險並非完全重疊，其中有兩項是剛推出的重大傷病險沒有的保障，分別為急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術。

他補充說道，不少保險公司也都有留意到這點，現今有部分重大傷病險都已優化，涵蓋這兩項保障，投保時，民眾仍需注意。

重大疾病和重大傷病險的投保注意事項，大致分為以下三點。一、兩者都沒有理賠原位癌；二、重大疾病條款定義清楚，規劃時必須稍做閱讀，不然會發生業務跟客戶的認知不同步，導致日後可能產生糾紛，重大傷病較無此疑慮；三、兩者費率皆分兩類：消耗型、資產型。

方羽騰解釋，消耗型是跟風險對賭，所以保費會隨著年紀增長越變越貴，因為風險增加，也就是大家常聽到的「自然費率」，也是有平準費率的商品選擇，但選擇較少。

資產型是常聽到的還本型，規劃此面向的民眾，通常是不希望風險發生，所以會覺得不需要規劃保險，繳掉就浪費掉了，因此，這類型保險訴求「有去有回」，沒用到都可以再加計利息保費全數返還。

方羽騰從事保險生涯長達12年，他分享，曾遇過一家三口，父母表達看法，表示主要是將大部分保險預算留給小孩，夫妻倆的風險規劃調整僅做微調，萬萬沒想到，四年後爸爸遇上癌症，當時因諸多考量，所以只規劃低額度的重大疾病安排。不幸地是，爸爸治療約過一年，不幸病逝了，在協助這個家庭辦理理賠的過程中，深深感受到他們從新生命的誕生，到家裡經濟支柱爸爸生病，最後病逝的過程。

方羽騰說，這一家人的心情起伏，歷歷在目，他心想，如果當時若再強勢一些，希望他們依照當時建議的額度安排，是否能更幫上這一家人，當然事後他也清楚，這事情永遠不會有正確答案，因為身為保險從業人員，只能做好自己的本份，好好地去維護每個家庭的人身、財產風險的轉嫁。

富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰，方羽騰提供。
富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰，方羽騰提供。
富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰第一時間協助客戶辦理理賠、規劃保險商品，方羽騰提供。
富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰第一時間協助客戶辦理理賠、規劃保險商品，方羽騰提供。
富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰，保險經歷豐富，方羽騰提供。
富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰，保險經歷豐富，方羽騰提供。

重大傷病險

延伸閱讀

周渝民夫婦遭吞3447萬保費 閨密喊冤想傳喻虹淵出庭作證

112年大學學測明起開放報名 11月15日截止

台幣、美元保單保費 降價了

破天荒提早1個月！12月起台幣、美元保單保費同步降價

相關新聞

數位保險存摺註冊破20萬人次 年底將開放申請理賠

你曾經在「數位保險存摺」查詢個人有效保單？壽險公會日前公布，明列個人投保所有有效保單的「數位保險存摺」，迄今已註冊人數突破20萬人次，其中並有8.8萬人是必須付費的「白金會員」，可以無限次查詢自己所有保單名稱、保額、被保險人及生效日期等。

看新聞學保險／若台版「梨泰院事件」發生 保險怎啟動？

風險管理正好是保險的本質。筆者假設「若發生台版梨泰院事件，保險怎麼啟動？」希望藉此事件說明若發生類似大型公共意外事件，保險有什麼樣的功用？？筆者分人身保險與產險兩層次說明。

新台幣高利活存來了 一銀iLEO數位帳戶12萬元內2%

第一銀行iLEO數位帳戶於2019年4月上線，截至2022年9月底，已突破105萬戶，位居公股第一；為持續提升用戶體驗，...

臺灣銀行藝術祭書法比賽 高額獎金鼓舞青年書法家

首獎獎金高達10萬元的臺灣銀行書法比賽又來了！台銀公告，「2022臺灣銀行藝術祭-書法季」徵件比賽，初審收件自即日起至今...

財經素養從小扎根 台灣財經素養協會攜手中市府開課

讓財經素養教育從小開始扎根，台灣財經素養教育推廣協會111學年度上學期（9月至12月）與台中市政府合作辦理「財經素養課程...

台幣疲軟 上月貶4.67角

股匯走勢脫鉤，台股昨（31）日大漲，新台幣匯率仍在多項利空因素衝擊下，終場貶值6.2分，以32.21元作收，連兩貶並為近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。