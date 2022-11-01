懂保險／重大傷病與重大疾病保障規劃

新冠疫情來襲兩年多，許多民眾健康意識提升，更重新檢視醫療保障的需求。富邦人壽富國通訊處業務經理方羽騰認為，保險永遠都買不完，掌握好每個人生階段的規劃優先順序，才是上策。

他以重大疾病險、重大傷病險說明，重大疾病有7項疾病保障，分別為癌症、急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、腦中風後殘障、末期腎病變、癱瘓、重大器官移植。隨著理賠率不斷上升，重大疾病險又分前、後期。後期的把癌症分成輕、重度，給付金額不同，要留意。

方羽騰指出，重大傷病是目前多數人推薦的規劃，因為條款簡單，跟隨健保，符合領取重大傷病卡的條件，即可一次性給付保險理賠金、並且與時俱進，健保新增項目時也會同步更新，健保刪減項目時會從新從優，維持較好條件，完整地維護民眾權益。

然而，重大傷病是近年較新穎的商品，早期父母有幫子女買到的這類保險，都是重大疾病險，他點出，要特別留意的是，重大傷病險剛推出時，保障跟重大疾病險並非完全重疊，其中有兩項是剛推出的重大傷病險沒有的保障，分別為急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術。

他補充說道，不少保險公司也都有留意到這點，現今有部分重大傷病險都已優化，涵蓋這兩項保障，投保時，民眾仍需注意。

重大疾病和重大傷病險的投保注意事項，大致分為以下三點。一、兩者都沒有理賠原位癌；二、重大疾病條款定義清楚，規劃時必須稍做閱讀，不然會發生業務跟客戶的認知不同步，導致日後可能產生糾紛，重大傷病較無此疑慮；三、兩者費率皆分兩類：消耗型、資產型。

方羽騰解釋，消耗型是跟風險對賭，所以保費會隨著年紀增長越變越貴，因為風險增加，也就是大家常聽到的「自然費率」，也是有平準費率的商品選擇，但選擇較少。

資產型是常聽到的還本型，規劃此面向的民眾，通常是不希望風險發生，所以會覺得不需要規劃保險，繳掉就浪費掉了，因此，這類型保險訴求「有去有回」，沒用到都可以再加計利息保費全數返還。

方羽騰從事保險生涯長達12年，他分享，曾遇過一家三口，父母表達看法，表示主要是將大部分保險預算留給小孩，夫妻倆的風險規劃調整僅做微調，萬萬沒想到，四年後爸爸遇上癌症，當時因諸多考量，所以只規劃低額度的重大疾病安排。不幸地是，爸爸治療約過一年，不幸病逝了，在協助這個家庭辦理理賠的過程中，深深感受到他們從新生命的誕生，到家裡經濟支柱爸爸生病，最後病逝的過程。