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兩外商集團退出純網路保險賽局 關鍵原因曝光
申設純網路保險公司在今（31）日截止，據透露，日前有意申設純網路產險公司的德商安聯集團、及日本三井住友集團，兩大外商集團全部逆轉退出賽局，主因是投資市場動盪、及找尋合作平台團隊未如預期。
市場預料，最終恐僅剩國內一家中信金申設純網路產險公司，純網保賽局僅剩一家，未來金管會對純網保的政策紅利力度、與監管政策，將是這一家純網保勝敗的關鍵。
金管會從8月起開始接受申設純網路保險公司，10月31日截止，審查期間預計5個月，預計2023年4月公布許可名單，最快2023年底可望國內有首家純網路保險公司問世。
據透露，國際保險巨擘德國安聯集團（Allianz）、及日本三井住友集團原本都有意角逐純網保，但在俄烏戰爭、疫情、通膨三利空連番衝擊，美國鷹派升息未歇下，投資市況轉差，外商集團也轉趨保守。
其中德國安聯集團旗下的安聯環球投資美國公司，5月遭美國司法部指控詐欺，得支付逾60億美元罰金，資金轉緊、更讓德國安聯集團卻步；日本三井住友則可能是因合作團隊卡關。
知情人士說，兩家外商集團退賽原因，除投資市況外，關鍵是籌備期間找尋合作的平台團隊可能不如預期，畢竟申設純網路產險公司需有強大的電信、科技業，才能提供大數據資料庫做創新保單，但籌組團隊並不容易。
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