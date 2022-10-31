富邦人壽回饋保戶 11月起調升83張美元保單宣告利率
富邦人壽今(31)日宣布，11月1日全面調升83張美元利變保單宣告利率，調幅一律0.05個百分點，其中80張為利變壽險、三張為利變年金，本次調升後，儲蓄型美元利變險宣告利率最高來到3.25%、保障型最高到3.35%。
新台幣利變保單部分，則是維持宣告利率不變。這也是今年7月1日，富邦人壽全面調升新台幣與美元利變保單宣告利率0.05個百分點後，再次針對現售與停售美元利變保單全面調升宣告利率。
富邦人壽目前有83張美元利變保單，現售13張、停售70張，本次調升0.05個百分點後，儲蓄型美元保單宣告利率介於2.82%至3.25%；保障型美元保單宣告利率介於3.1%到3.35%。
據了解，富邦人壽的美元保單王牌商品，新美利望外幣利率變動型增額終身壽險，11月1日調升後，宣告利率來到3.25%，可望維持美元儲蓄型保單的競爭優勢。
至於保障型商品，美利吉順外幣利率變動型終身壽險、智富鑫家外幣利率變動型終身壽險，為雙主力商品，11月1日調升後，宣告利率都有3.35%。
美利吉順、智富鑫家都訴求財富傳承，前者第七年開始有身故給付，後者則是保單一生效就有身故保障，適合不同族群視需求進行財富傳承規畫與安排。
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