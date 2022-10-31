強勢美元傳承財富 安聯人壽攜手匯豐推美元保單

美元強勢升值，美元保單目前利率相對較高，安聯人壽表示，在拉高保障及累積資產上，會比新台幣保單較具優勢，加上利率變動型保險商品宣告利率也會適度反應市場利率的漲幅，有機會參與利率調漲，分享升息利多，利率變動型美元終身商品一直是多數民眾在資產配置上的首選。

有鑑於此，安聯人壽10月與匯豐銀行合作獨家推出「美利傳福外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）」，保單屆滿6年後，增值回饋金可選擇現金給付，或用來增購保額，提供壽險及完全失能保險金，強化保障，幫助民眾提早做好資產傳承規劃，補足風險缺口，守護家人生活。

內政部資料顯示，國人平均餘命逐年增加，現代人承擔家庭責任期間變長，即使退休也需要更多資金，衛生福利部進一步調查65歲以上老人經濟狀況，退休主要經濟來源31％來自退休金，其次24％靠子女奉養，14％才是來自於自我理財（儲蓄、投資或保險所得）。如何在不加重子女負擔前提下，又能有充足的保障成為首重課題。

安聯人壽表示，傳承規畫一定要趁早安排，除了身體要注重保養並定期健檢外，財務規畫上可選擇結合資產配置、完全失能保障、壽險保障三合一工具，安聯人壽美利傳福外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）即是以此目的設計。

保單為6年期繳費，以50歲男性投保繳費6年期，基本保險金額250萬美元為例，每年保費約21萬3,600美元（含自動轉帳折減1.0％及高保額件折減3.0％後），假設宣告利率每年皆為3.20％，且增值回饋金選擇「購買增額繳清保險金額」方式，若於平均壽命約85歲身故，其身故保障約為總繳保險費的2.2倍，並搭配「身故保險金分期定額給付」約定，由保險公司按約定給付受益人，可達到延續財富傳承。