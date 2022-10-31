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凱基證券號召開發金股東回娘家 新戶最高回饋4,000元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推出「號召開發金 股東回娘家」活動，提供新戶最高4,000元專屬回饋。(凱基證券/提供)
凱基證券推出「號召開發金 股東回娘家」活動，提供新戶最高4,000元專屬回饋。(凱基證券/提供)

全台86萬名開發金股東有福了！凱基證券為讓中華開發金控的股東能享有最優質券商服務，即日起至2023年3月31日推出號召開發金（2883） 股東回娘家活動，提供新戶最高4,000元專屬回饋，除回饋一整年的交易手續費，更攜手Uber Eats送上優惠折抵，讓客戶感受到最實質的回饋禮遇。

號召開發金股東回娘家活動推出雙重優惠，首先只要是現在或曾經持有開發金股票，尚未於凱基證券開戶的投資人，活動期間完成新開戶即贈最高400元Uber Eats優惠折抵；其次，若再設定凱基證券e財庫或凱基銀行交割戶，每月再享台股電子交易手續費折抵金300元，12個月回饋高達3,600元。

凱基證券希望透過這次活動，除了讓客戶享有最尊榮的優惠禮遇，更讓客戶體驗到便捷的線上服務，包含線上開戶只要六分鐘、投資商品最多元，並能輕鬆綁定凱基證券e財庫，打造多項貼心的數位服務，充分展現出以客戶為中心的核心價值。

凱基證券說，秉持致力于您的富足人生的品牌宣言，舉辦「號召開發金 股東回娘家」活動提供新戶多重優惠，同時推出不限新舊戶的定期定額均一價的手續費優惠，幫助客戶於市場修正時分批入手優質股，迎向富足人生。

凱基證 開發金控 股東

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