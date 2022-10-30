遏套利！行庫對企業周轉金貸款息開第一槍 利率飆到2%

受市場資金緊俏並遏止企業瘋「借台幣抱美元」的套利風，各大行庫對企業周轉金貸款利率開了第一槍，10月下旬起，全面拉升逾18兆元、占總放款逾5成的企業周轉金貸款息，利率飆漲到1.8~2%，較9月央行升息前大漲了至少30個基本點（1個基本點=0.01個百分點）。

此舉有三大影響，一、企業資金成本拉高，已傳出前十大企業都被迫接受跨年度攀升到1.6~1.7%的資金成本，中小企業戶更慘，二、企業借台幣成本墊高，可稍遏止套利風，也會壓抑周轉金貸款需求，三、銀行大賺利息收入。

市場更傳出，有企業戶不滿行庫罔顧授信契約，在換單（renew）時，貸款息調幅遠高於Taibor升息水準，如Taibor升30個基本點，再加上加碼利率後可能不到1.5%，但有行庫卻擺明沒1.8%不做，被企業戶認定是片面更改授信合約，引發爭議。

目前銀行承做企業周轉金貸款，多採Taibor、或一年定儲機動息，再固定加碼利率，授信契約通常簽3個月或6個月，到期再做換單續約。9月升息前貸款利率約落在1.2~1.5%左右。據金管會8月底統計，國銀周轉金貸款餘額18.2兆元占總放款50.5%。

為何先對周轉金貸款開了第一槍？銀行主管說，有三大原因，一、9月央行二度升存準率、抽回市場資金，市場資金轉緊，二、企業戶「借台幣存美元」套利風，全透過一般周轉金貸款進行（免實質交易單）易引爭議，三、各銀行受股債市雙殺淨值，需管控放款。

該主管說，企業周轉金多無擔保、貢獻度又低，長年周轉金貸款息「都比房貸利率還低」，今年央行升存準率，銀行又臨淨值危機、得全面控管放款下，低息、貢獻度低、又是短期換單續約的周轉金貸款，自然首當其衝。

據透露，10月中下旬，各行庫已要求各分行拉升企業周轉金貸款息，拉升後約落在1.6~2%，若是債信較差者，利率更漲到2.3%，較9月升息前飆漲了30~50個基本點，甚至還有行庫擺明沒有1.8%或2%就不做，引發企業戶抱怨。

另一家民營銀行主管說，若年底央行三度升存準率，新台幣市場資金再緊、各銀行又因淨值萎縮而嚴控放款做「以價制量」下，下一槍再被拉升利率者，恐是舊貸到期再續約的中長期貸款，或是債信差又無議價能力的中小企業，借款條件恐愈來愈差。