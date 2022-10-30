解密外匯存底 央行外匯資產評價利益終於轉正了！

中央銀行明(2023)年預算報告顯示，央行明年外幣資產預計營運量為14.8兆元，包括自行經營的長期債券投資14.39兆元，以及委外經營的信託投資4,110億元，較今年的13.83兆元增加約9,679億元，增幅為7%。為使外匯投資工具多樣化，央行將部分外匯資產委由其他金融機構代操，明年委託代操的比重將低於3%。

立法院預算中心表示，近年國際短期資本大量且頻繁移動，已取代國際貿易或經濟基本面，成為短期左右匯率變動的主要因素，央行有時需逆向操作以緩和匯率波動幅度，導致各年度認列的外匯資產評價損益數大幅波動。

資料顯示，央行外匯存底運用所產生的外匯資產評價損益結果，2017年至2021年間，除2018年有評價利益4,238億元外，其餘年度皆產生外匯資產評價損失，2017年認列損失1.16兆元，2017年至2019年間呈損失與利益上下波動情形，且變動率頗鉅。

2020年因新台幣匯率持續升值，加上央行大幅淨買超，持續產生外匯資產評價損失，較2019年的4,878億元大幅增加3,093億元，產生7,972億元的外匯資產評價損失，增幅達63.41%，去年損失微幅減少後，今年截至9月底止即反轉為評價利益2.48兆元，為2018年以來首見，並較去年變動高逾五倍。

我國外匯存底餘額在全球名列前茅。預算中心指出，我國外匯存底由2016年底的4,342億美元，增加至今年9月底的5,411億美元，增加1,069億美元，增幅為24.62%。

考量國際匯市瞬息萬變，央行外幣資產投資著重長期孳息收入，我國外匯存底約九成投資於國外債券以獲取孳息，2016年以來，央行外幣資產營運量大約介於13兆7,030億元至14兆4,217億元間，主要投資於重要工業國家政府發行的長期債券，其中委外經營的長期信託投資金額介於4,083億元至4,789億元，占外幣資產投資總額比率平均約3.21%。

此外，央行2016年至2021年外幣資產平均規模約14.1兆元，其中委外經營部分平均約4,514億元，占比約3.21%，委外經營金額龐鉅。至於明年，委外投資金額進一步降至4,110億元，委外比率跌破3%、僅2.78%。

預算中心指出，去年底央行與公務人員退休撫卹等政府基金相較，央行運用資產總規模達14.24兆元位居首位，勞工退休基金接近4.1兆元居次。