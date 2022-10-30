國銀首次數位轉型調查出爐 7大銀行獲領先者等級

金融科技（FinTech）發展快速與數位轉型蔚為趨勢，但國內缺乏全面性整體調查，台灣金融研訓院金融研究所首度針對國內30家銀行，進行金融科技創新與數位轉型調查，在數位轉型領先者的七家銀行為玉山銀、第一銀、富邦銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀與永豐銀，而積極者有9家、潛力者5家，保守者9家。

金研院金融研究所副所長張凱君表示，調查方法主要用銀行自評、金融從業人員與消費者的問卷調查，以及結合業界與金融科技等專家學者的訪談，依金融科技的投入資源與數位轉型的成效分成領先者、積極者、潛力者與保守者。

簡單來說，投入資源多、轉型成效也佳的稱為領先者，投入金額跟領先者一樣多，但成效略差於領先者被歸為積極者；投入資源有限但轉型成效不差的定義為潛力者，至於投入少轉型成效也不佳的則是保守者。

在數位轉型領先者的7家銀行為玉山銀、第一銀、富邦銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀與永豐銀（沒有分數高低排序）。積極者有九家、潛力者五家，保守者九家，但並未公布名單。

在現狀方面，目前已有9成銀行啟動數位轉型，在應用上近9成銀行導入AI、大數據以及RPA（機器人流程）應用。此外，銀行與科技業者合作日趨密切，合作項目首推支付業務、資訊安全及AI大數據。

另，人工智慧及大數據仍是未來3年在數位轉型上的重點技術。且因應轉型需求，未來傾向高階策略性人才及跨領域金融科技人才。其中，87%對數位轉型策略規劃人才最求才若渴，其次為跨領域金融科技人才為的77%，接著才是大數據分析人才、行動服務UI/UX人才等。

從轉型成效進一步分析，領先者在金融科技的投資金額為保守者的12倍，不僅如此，領先者投入員工在金融科技的相關培訓金額約為保守者的28倍。但張凱君解釋，「投入金額多跟轉型成效不一定就會好」，積極者銀行投入相當多的資源，但轉型成效卻比不上領先者的原因可能是組織文化、跨部門敏捷不夠以及尚未培養數位人才所造成的。

不過，值得注意的是，目前近9成銀行已成立數位金融專責部門，但是有近5成積極者銀行的從業人員竟然不清楚自家已有專責部門。

另根據領先者銀行的自評以及專家學者的分析，金研院歸納出領先者銀行數位轉型成功的關鍵因素有4項，分別第一，管理層的願景與承諾、第二清楚明確的數位轉型策略、第三充足的資源投入，以及第四培養數位化人才，4項因素值得業者學習。