睽違一年 第35屆證券盃桌球錦標賽30日熱鬧登場

證券盃桌球錦標賽是證券期貨界的年度盛典，由臺灣證券交易所、集保結算所、券商公會及櫃買中心共同主辦，旨在培養運動風氣以促進身心健康。

今年賽事由櫃買中心承辦，臺北市體育總會桌球協會協辦，並於10月30日假國立臺灣師範大學體育館舉行。由於去年受疫情影響致本賽事停辦，本屆比賽報名十分踴躍，計有主管機關金管會、證券交易所、集保結算所、券商公會、櫃買中心、期貨交易所以及證券暨期貨市場發展基金會等證券周邊單位暨全國證券商等22個單位，共37支隊伍參加團體賽並有104組選手參加雙打賽，參賽選手將近400人，規模盛大。

歷經一整天激烈的競賽，總共12支團體賽隊伍及28組雙打選手脫穎而出，並由證券相關單位首長於閉幕典禮頒獎勉勵，本屆證券盃桌球錦標賽圓滿落幕。