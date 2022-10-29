FinTech展亮點 好好證券攜手全支付打造雙贏

「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」今(28)日登場，第一家通過監理沙盒實驗的新創業者好好證券攜手全支付於沙盒成果專區展出，好好證券董事長楊少銘、營運長王克瑞今天親力親為宣傳新業務，現場大玩萬聖節主題闖關活動，吸引民眾申辦好好證券客戶、下載全支付，打造雙贏行銷。

好好證券是台灣第一家源自金融科技的網路券商，全支付是全聯集團百分之百投資的專營電子支付機構；而９月推出的「全支付」上線第52天會員已突破 200萬人，兩家金融科技創新業者，積極響應和參與金管會推動的數位國家目標。 好好證券、全支付雙方預計在明年第1季推出「電支買基金」試辦業務，若順利成功，不僅將讓基金投資人能更快速、便利地完成開戶，更令市場關注的是投資人得以電子支付帳戶直接買賣基金。

全支付總經理游金榮分析，金管會在2019年12月5日就已開放證券投資信託事業與電支機構合作金融理財商品服務，讓投資人透過電支帳戶交易基金，但市場上一直沒有電支機構與基金業者的具體應用，原因可能是現有基金業者受理客戶以電子方式辦理開戶，只能使用銀行「晶片金融卡」或「登入網路銀行」的約定授權扣款流程確認客戶身分。實務上，客戶在一開始就使用銀行服務驗證，自難期待再改以電支帳戶作為支付工具；好好證券與全支付合作的試辦業務，是以第二類以上的電支帳戶，作為銀行數位存款帳戶外，並新增身分確認(Identity proofing)、身分驗證(Authentication) 及授權(Authorization)工具。一旦試辦圓滿落地後，將能填補過去電子支付機構無法基金代理收付款項業務和前置綁定作業的缺憾，可望加速基金開戶的數位體驗。

為替「電支買基金」試辦業務暖身，好好證券和全支付在台北金融科技展大放送，只要到現場的民眾就有機會抽中Apple iPad、全支付1,000全點等大獎。好好證券更祭出展場限定優惠「真。終身0手續費」活動，只要在展覽期間「成功開戶申請」享基金申購0手續費「一年」優惠，將再加碼「一次定終身」優惠。只要在開戶後，一次定期定額基金申購成功，可再取得「終身」免手續費的VIP資格。