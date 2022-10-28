玉山銀攜全盈支付創新生態圈商業模式 獲台北金融科技共創典範獎

「2022 FinTech Taipei台北金融科技展」今（28）日在世貿中心展覽一館開幕，玉山銀行以暢遊美好數位生活為主軸，規劃「數位銀行、智能金融及多元支付」三大展區，連結數位服務、創新科技與顧客生活場景。此外，玉山銀行攜手全家便利商店、PChome集團等首選夥伴共同合資打造全新電子支付「全盈+PAY」零售生態圈的創新商業模式，榮獲2022台北金融科技獎「共創典範獎」殊榮。

零售生態圈的創新商業模式將金融服務嵌入高頻及高會員量的生活場景，玉山銀行以輕鬆（Simple）、流暢（Smooth）、貼心（Sweet）的3S服務原則，提供玉山、全家、PChome超過千萬名會員流暢的數位金融新體驗。例如顧客結帳時得知「全盈+PAY」綁定玉山數位e卡享5%回饋、可透過「全盈+PAY」線上辦卡，串聯玉山即時核卡及綁卡的專利技術、5分鐘內即可完成信用卡核卡綁定支付結帳，也可透過「全盈+PAY」線上開戶，串聯玉山一站式開戶服務，免重覆各項表單填寫，即可完成台外幣帳戶、玉山證券帳戶及複委託、金融卡、信用卡、加入e.Fingo會員等多元產品申請，開戶流程自動完成電子對帳單約定，並可申請信用卡帳單綁定新開立的數位帳戶自動扣繳。

玉山銀行在「2022 FinTech Taipei台北金融科技展」展覽現場以「多元支付區」呈現零售生態圈場景，並展出全家便利商店全新服務「FamiMobi」零售電動車。民眾可現場體驗流暢便捷的數位微金融服務，也可以透過「全盈+PAY」、玉山Wallet或玉山電支等多元支付體驗無現金交易，完成任務不僅可領取全家電子禮券、享有現場消費可領取隨機折扣並立即折抵，還可享指定商品買一送一優惠。

此外，玉山致力運用人工智慧（AI） 提供有溫度、速度及準度的數位服務，在現場「智能金融區」介紹賦能、風控、流程、行銷、服務等5大領域AI應用，提供現場體驗「智能投資健檢」和「房屋價值試算」。同時，玉山數位金融品牌e.Fingo整合e指系列產品服務在「數位銀行區」提供互動體驗，並全新推出玉山e.Fingo會員等級制度，讓顧客完成越多交易任務享受更好回饋。民眾可於活動現場參加金融小知識30秒快問快答挑戰，蒐集印章換獎勵，加入e.Fingo會員可獲得點數序號兌換好康，誠摯邀請民眾親臨現場體驗。