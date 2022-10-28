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辜仲諒啟動接班 長子辜昱銓出任中信金旗下三公司董事

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
辜仲諒的長子辜昱銓（左）、次子辜昱穎。 聯合報系資料照
辜仲諒的長子辜昱銓（左）、次子辜昱穎。 聯合報系資料照

中信金控（2891）大股東辜仲諒啟動接班，讓進入中信金集團服務三年多，目前擔任中國信託商業銀行規畫人員的長子辜昱銓，出任中信金的創投與彩券子公司董事，及孫公司中國信託育樂董事。

中信金孫公司中信育樂底下有棒球隊、籃球隊、電競職業隊，據了解，電競職業隊就是辜昱銓協助設立，還取了個充滿年輕人味道的名字「飛牡蠣（Flying Oyster）」。

中信金有個朗朗上口的企業標語「We’re Family」，被暱稱「肥牡蠣」，在社群媒體爆料公社，則被戲稱「廢牡蠣」。1994年次、現年28歲的辜昱銓不以為杵，甚至發揮年輕人創意，把「廢牡蠣」變成「飛牡蠣」。

這支電競職業隊，也就是中信飛牡蠣，果真一飛沖天，今年成立第一年，就拿下2022年英雄聯盟太平洋職業聯賽夏季第一名，現在在打世界賽。

據了解，辜仲諒對辜昱銓有很深的期許，希望他繼續發揮年輕人的創意，讓客群年紀偏大的台灣彩券，能夠開拓更多年輕客群，同時繼續發揚公益精神，因而讓他在創投、育樂之外，也擔任起彩券的董事。

中信金控 中國信託商業銀行 彩券 辜仲諒

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