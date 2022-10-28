臺灣企銀打造五大數位體驗 創新點亮金融科技展

「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」於10月28日及29日在台北世貿展覽館一館登場，臺灣企銀（2834）以「Hokii x FinTech 創新點亮數位生活｣為參展主軸，打造「數位生活 盡在Hokii」、「i-Money智能語音科技｣、「BOBE創新廟宇金融 」 、「VR元宇宙參拜朝天宮｣及「i企貸-企業線上申貸」五大亮點展區，邀請民眾現場體驗便捷有趣的數位金融功能，還有機會獲得多項精美好禮。

臺灣企銀展間規劃富含三大巧思，俯視展區設計為樹葉、眼睛狀，表達該行長期關注推動綠色永續發展；主舞台旁發光環圈及圓柱象徵提供360度環繞客戶生活的數位服務；且展區主題涵蓋生活、廟宇、智能語音及VR，表達從傳統走到現代並邁向科技未來。三大理念展現臺灣企銀豐沛的金融科技創新能量。

在「數位生活 盡在Hokii」專區，臺灣企銀展示廣受年輕世代歡迎的Hokii數位存款帳戶及360度數位生活圈，串聯多元優惠權益、投資理財、消費購物、行動安全、AI智能等全方位金融服務。現場特別設置網美牆，民眾能跟可愛逗趣的吉祥物Hokii福企鵝打卡拍照，參與闖關遊戲後也可獲得小禮物。

臺灣企銀首次在「i-Money智能語音科技」專區亮相次世代AI智能語音科技應用 ，民眾只需開口問，從語音轉帳、查詢帳務到趣味解籤服務，通通難不倒智能語音小幫手i-Money，搶先體驗口說金融的便利。另外「i企貸-企業線上申貸」專區，強化企業客戶線上申請貸款及簽約對保的身分驗證安全性，營造安心便利的數位平台。

臺灣企銀與北港朝天宮兩大百年品牌合作，於「BOBE創新廟宇金融｣專區展示線上點燈祈福網、祈福機、起家金帳戶及媽祖聯名卡等服務，民眾也能在「VR元宇宙參拜朝天宮｣專區以虛擬實境參拜，體驗宛如身歷朝天宮的元宇宙感。活動兩天各贈送前100名體驗民眾含錢母的朝天宮虎威福袋，讓媽祖隨身保佑信眾。

事實上，臺灣企銀致力發展金融科技並佈局專利技術，今年已取得五項新型專利 ，累積專利數達33件，今年更榮獲國家品牌玉山獎六大獎，締造首家公股銀行二連霸獲全國首獎及最多獲獎數紀錄。未來臺灣企銀將持續重視客戶需求，提供更優質便捷的數位金融服務。