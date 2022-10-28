財金館以科技創新、共享互通、開放普惠 秀創新金融科技服務

「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」於10月28至29日在台北世貿一館盛大登場，財金公司協同會計研究發展基金會、台灣票據交換所、聯合徵信中心以及土地銀行、合作金庫、彰化銀行、兆豐銀行、上海銀行、中國信託、一卡通、愛金卡等8家金融機構，以「科技創新．共享互通．開放普惠」為主題，展示「QR Code共通支付標準」、「開放API及金融FIDO」、「手機門號轉帳」與「金融區塊鏈函證」等創新金融服務應用，並舉辦「體驗活動換好禮」及「集點闖關抽好禮」等各項好康活動，邀請民眾蒞臨參觀，體驗金融科技帶來的便利與成果。

一、「QR Code共通支付標準」整合全方位金流服務

財金公司協同金融機構制定「QR Code共通支付標準」，一張QR Code可同時支援Visa、MasterCard、JCB、銀聯國際、台灣Pay等五大規格，既接軌國際又接地氣，並以「資源共享．資訊互通」整合國內「金融機構」及「電支機構」兩大支付體系，提供民眾更便利、快捷的數位金融支付服務！透過掃描QR Code，民眾可即時完成跨機構間轉帳、繳費、繳稅、購物等交易，各種支付功能一應俱全，只要打開任一參與機構之APP，不用再傷腦筋找尋對應的QR Code立牌，「愛怎麼掃，就怎麼掃」攏嘛ㄟ通！疫情期間，民眾出門一機在手，不需接觸現金，支付零接觸、便利又安心！

二、「開放API及金融FIDO」金融數位生活再升級

在數位的時代裡「數據(DATA)」是不可或缺的原料，「開放API」透過「數據」的交流、整合、應用創造出「數據」嶄新的價值及創新的服務模式，配合金管會「開放銀行」政策，TSP業者可透過財金公司「開放API平台」串連多家金融機構，提供民眾一站式查詢帳戶餘額、信用卡帳單等金融往來資訊，讓個人金融服務更客製化。另為推動跨銀行、證券、期貨、保險、投信投顧等金融產業的行動身分認證服務，配合聯徵中心籌組「金融行動身分識別(金融FIDO)」聯盟」規劃，財金公司研訂「金融FIDO」共通身分驗證及技術標準，未來，跨產業多元金融服務皆可在手機上一一實現，真正迎來金融數位新生活。

三、「手機門號轉帳」安全又方便、轉帳不燒腦

「手機門號轉帳服務」轉帳升級！民眾現在到各金融機構的「網路銀行」、「行動銀行」或「ATM」等服務通路，就能以同一手機門號綁定不同銀行帳號作為收款帳號，解決轉帳需輸入落落長帳號或根本記不得帳號的苦惱，提升民眾間資金移轉的便利性，不論過年紅包、聚餐分帳、網購付款、團購收款等各項日常收付都能輕鬆搞定！而且輸入手機門號後，畫面可顯示部分遮罩後的入帳帳戶名稱，協助確認受款人正確性，達到安全防詐的功效，讓轉帳從此變得簡單、安全又便利。

四、「金融區塊鏈函證」我國首創區塊鏈具體應用典範

財金公司協同會計研究發展基金會及51家金融機構提供「金融區塊鏈函證」服務，是我國第一個將區塊鏈技術具體落地應用的典範；本服務結合數位憑證與數位簽章等技術，將函證作業「數位化」、「自動化」，提升企業財報透明度、審計作業品質及保護投資人權益；本服務具有實務創新性及全球首創性，在各領域也獲得了許多殊榮，包含於107年榮獲「資訊月百大創新產品獎」、109年榮獲「第12屆證券暨期貨金椽獎-前瞻創新獎」優等獎、110年榮獲「第7屆經濟部國家產業創新獎」之「團隊創新領航獎」，更於今(111)年首屆「台北金融科技獎」再次榮獲「共創典範獎優勝」，足見這項服務所建立的標竿與典範，也帶動了國內產業發展具區塊鏈特性的創新服務。

會計研究發展基金會於這次展覽期間辦理多場【大師開講】及【新創沙龍】研討會，探究主題包含：金融區塊鏈服務應用、綠色金融永續發展、加密貨幣金融服務及趨勢分析等議題，期望串聯各界代表互動交流，並為參與者帶來趨勢新觀點與產業洞察，精彩可期、歡迎各界踴躍參加。