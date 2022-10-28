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談防疫險疏忽風險管理 富邦董座蔡明忠：對不起父親

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠。圖／聯合報系資料照片
富邦集團董事長蔡明忠。圖／聯合報系資料照片

產險業面臨防疫險巨災理賠衝擊，富邦金控旗下富邦產險首當其衝。富邦集團董事長蔡明忠今談到防疫險問題，不禁向父親、已故的富邦集團創辦人蔡萬才道歉，他說：「我不免要跟我父親（蔡萬才）說聲對不起，因為防疫險事件，我們忘記總裁提點的風險管理。」

蔡明忠今出席第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，他在致詞時首度談到防疫險問題，他說：「我不免要跟我父親說聲對不起，因為防疫險事件，最大問題就出在，我們忘記總裁提點的風險管理，我們自己沒有做好。」

蔡明忠表示，新冠肺炎疫情變化多端，防疫政策有很大的改變，產險公司應變不及，富邦遭到社會很多誤解與責難，但是當疫情最嚴重的時候，大家都往醫院衝做PCR，想知道自己有沒有確診，尤其是有防疫險的人，所以第一時間產險公司發揮防疫險的功能，接受政府快篩劑的政策，加上後來住院日額等同於居家照護，「我們可以說，自己雖遭受很大財務上損失，但也幫台灣在疫情最嚴峻時，保全了整體產險業與台灣珍貴的醫療資源」。

蔡明忠說，防疫險在疫情最嚴峻時發揮功能，使國家、社會與民眾可以繼續健康走下去，「這一點是我們還能摸一摸自己良心，雖然對不起總裁，但還對得起自己。」

「蔡萬才台灣貢獻獎」今天公布由台大副校長張上淳、國際知名導演侯孝賢獲獎。張上淳長期無私投入於專業協助國家防疫、精進醫學教育兩個面向，貢獻卓著。2020年初迄今義務參與新冠肺炎疫情防治工作，擔任專家諮詢小組召集人，提供國家防疫策略建議，台灣防疫的突出表現深受國際肯定；侯孝賢為台灣新浪潮電影最重要代表人物，作品屢獲國內外重要影展大獎，是讓台灣電影被世界看見的重要推手，對台灣電影藝術的成就及國際聲望提升有傑出貢獻。

蔡明忠表示，蔡萬才總裁一生秉持「取之社會、回饋社會」的精神，希望藉由獎項表揚對台灣有重大貢獻者，用自己實際的行動，實踐對台灣的熱愛。2014年，獎項還在規劃階段，不幸總裁過世，家族繼承他的遺志，設立「蔡萬才台灣貢獻獎」。從2015年舉辦至今已第四屆，越能深刻體會總裁關心台灣、熱愛土地的赤忱，以及他希望透過獎項表彰對台灣有卓越貢獻者，匯聚更多正向力量的用心。富邦集團也將秉持回饋社會的初衷，持續舉辦這個深具意義的獎項。

防疫險 富邦金控 疫情

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