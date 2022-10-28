合庫銀行指靜脈ATM擴大佈建 提款安全又方便

目前生物辨識技術在金融領域的應用逐年增加，合庫銀行亦引進指靜脈生物辨識技術，並已於2019年3月開放民眾申請指靜脈無卡提款服務，而今年合庫銀行更規劃擴大佈建配備有指靜脈讀取裝置的自動櫃員機(以下簡稱指靜脈ATM)，未來每個分行的自動化服務區都至少有一台指靜脈ATM可以使用，讓民眾不用再為了尋找指靜脈ATM而煩惱。

指靜脈無卡提款服務，提供民眾無須攜帶金融卡，即可透過掃描手指靜脈搭配密碼進行提款，輕鬆解決提領小額資金的需求，且指靜脈生物辨識技術主要透過近紅外線感應手指的血管分布，3秒內即可完成驗證，加上靜脈資料難以被竊取，不用擔心被他人冒用的風險，讓提款除了簡單、便利，還更加安全。今年台北金融科技展也會有相關展出，有興趣的民眾可抽空到現場參觀。

為了讓申請指靜脈無卡提款更便利，合庫銀行預計在明(2023)年提供民眾持金融卡即可於指靜脈ATM完成服務開通，取代原本親持身分證到臨櫃辦理的手續，不須再配合營業時間到櫃檯申請，讓更多民眾可以輕鬆地使用到這項便利的服務。

合庫銀行ATM功能持續進化，除了指靜脈無卡提款服務外，陸續增加了無卡存款、手機無卡提款、手機門號轉帳等功能，更積極進行操作介面優化、增加視障者語音服務，提供更直覺的操作體驗、多樣化功能以及更友善的服務環境，且今年也將舉辦抽獎活動，凡於活動期間內，只要於合庫銀行ATM使用提款、存款或轉帳服務，即可獲得超商50元禮物卡的抽獎機會，如為跨行交易且達指定交易筆數的話，還有機會加碼抽到超商200元購物金或iPad mini等大獎，交易次數越多，中獎機會越高，活動詳情於10月27日公告於合庫銀行官網及FB粉絲團，大家可上網查詢並關注活動相關資訊。