談防疫險風暴 富邦董座蔡明忠認「對不起父親」：曾提點風險管理

富邦集團董事長蔡明忠今（28）日在第四屆蔡萬才台灣貢獻獎上，首談防疫險風暴事件。他說，他要為富邦第一步沒有做好風險管理工作，向父親蔡萬才道歉，富邦遭受財務很大損失，但也在第一時間發揮防疫險功勞，使得國家社會民眾可以健康走下去。

今年，富邦金控（2881）旗下子公司富邦產因為防疫險的有效保單龐大，前8月已經賠付249.5億元，富邦金控已經為富邦產增資150億元，理賠金額持續增加，讓中華信評在27日，也下調富邦產的資本水準從「非常強健」等級轉弱至「強健」等級。

前富邦集團總裁蔡萬才8年前過世，蔡明忠過去出席公開場合，時常提到父親蔡萬才。蔡明忠今日致詞時，說自己要向父親蔡萬才說聲對不起，因為今年防疫險凸顯的最大問題，就是忘記父親蔡萬才生前一直提點「風險管理的重要性」，富邦第一步並沒有做好風險管理工作，接下疫情變化多端，防疫政策也有很大改變，在應變不及之下，導致遭到社會很多誤解責難。

蔡明忠說，富邦在第一時間發揮防疫險功勞，接受政府快篩政策，以及住院日額等同居家隔離，雖然富邦遭受財務很大損失，但也幫助台灣在疫情最嚴重的時候，保全整體產險業以及台灣珍貴醫療資源，使得國家社會與民眾可以繼續健康走下去，這是我們可以摸一摸良心，雖然對不起總裁、但還對得起自己。

對於富邦金控名稱，蔡明忠說，富邦寓意包含富國強邦之意，父親蔡萬才曾經說過，經營企業不是為了賺大錢，而是希望對國家社會有貢獻，在30多年前，先用自己的資金成立集團中第一個基金會，也是富邦慈善基金會，當時父親蔡萬才認為基金會可以用機構，做長遠慈善執行，並同時執行公益。

蔡明忠說，父親蔡萬才生前開始規劃，希望成立一個獎，獎勵對台灣有重大貢獻的人士團體，雖然父親不幸在8年前離我們而去，但家族認為，真正繼承創辦獎以及繼續頒獎下去，都是為延續其遺願。

富邦集團第四屆蔡萬才台灣貢獻獎，今年由國立台灣大學副校長張上淳、國際知名導演侯孝賢獲獎。

蔡萬才台灣貢獻獎委員會委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、天下雜誌創辦人殷允芃、台積電創辦人張忠謀、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、畫家作家蔣勳等等，評選出對台灣社會重大貢獻得獎者。