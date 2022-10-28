金管會推監理沙盒卻難落地？黃天牧：不會食古不化

金管會力推金融監理沙盒，不過卻讓金融業者質疑，進入監理沙盒後難落地？金管會主委黃天牧今出席台北金融科技展指出，「金管會不會食古不化，會根據大家的意見跟反應去調整制度，盡量調整到讓大家覺得是合理的。」

金管會自2018年實施金融監理沙盒，並在2019年建置銀行、保險及證券3業別業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行推動金融創新。但金融業者反映進入沙盒後更難落地，黃天牧說，落地就是有法規的調適，過去的經驗讓我們更了解，該往哪些地方去調整，「金管會不會食古不化。」

黃天牧指出，這幾年當然有些監理沙盒創新實驗已落地、例如好好投資、移工小額匯兌，他說，幾個禮拜前才跟大家討論，還有約三、四個保險相關方案可能會進入沙盒，如果把各局試辦的件數累加起來，差不多有59件左右。

他說，大家關心的是沙盒目前實驗的件數比較有限，日前才跟各局討論過，也重新檢視一些當初有些大家意見不完全相同之處，目前也都得到共識，所以可能還有三、四件，陸陸續續進入沙盒，金管會針對監理沙盒機制會繼續努力。

金管會綜合規劃處處長胡則華表示，跟業者對話完內部形成共識會議，較快可以決定商業模式是否可行、要走沙盒或業務試辦，如此可在行政程序上縮短時間。針對未來目標家數？她說，目前沒有設定，但是有蠻多業者對FIDO（數位身分認證及授權）的應用很感興趣。

此外，黃天牧說，金融科技發展路徑圖、公司治理等明年初左右會更新，今年年底前資安部分也會更新；開放銀行第二階段有檢討，是否要進入第三階段還要再討論，今年不會到第三階段，因為第二階段規模還沒有那麼大，黃天牧指出，無法擴大原因是參與的人數有限，還需要更多資料看看業者的需求，但推動方向不變。