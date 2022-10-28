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台北金融科技展今登場 金控接班人現身展場

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧（右二）與新光金二公主、新光金總經理吳欣儒（左二）。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委黃天牧（右二）與新光金二公主、新光金總經理吳欣儒（左二）。記者戴瑞瑤／攝影

2022台北金融科技展今在台北世貿一館開展，今早包含國泰金總經理李長庚、中信銀董事長利明献、台新銀總經理尚瑞強、北富銀總經理程耀輝皆到場外，已接班的新光金二公主、新光金總經理吳欣儒，與富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道，也到自家金控攤位勉勵同仁。

今年金融科技展多家金控以元宇宙、人工智能、ESG為主軸，除展現大數據、AI在ATM、行動銀行上的應用，也關注運用大數據與警政單位連線防詐，同時也藉由科技等設施展現對綠色環境和永續議題的關注。

中信、台新今年都以元宇宙為主題。中信金讓現場民眾戴上虛擬實境VR頭盔，首度曝光「元宇宙分行」，在虛擬世界中體驗不同空間的分行場景，可隨喜好選擇虛擬行員互動、體驗投資風險分析、理財諮詢等服務。

台新銀行也以虛擬分行為亮點，帶領民眾以自己的人像在元宇宙世界裡完成金融大小事，並重塑12項橫跨投資理財、金融管理、消費購物、點數兌換及商家支付的金融體驗。

國泰金則展出今年初於社群掀起網友瘋狂討論的國泰世華貨幣音樂創作「Gold Noise」系列，首次實體化在攤位打造專屬「沉浸式視聽室」，並展示國泰世華數位服務入口「CUBE App」。

北富銀則是展現AI智能預警模型通報系統，分析詐欺類型與交易模式，提早識別可疑帳戶並適時給予客戶友善提醒，攤位也特別以「加氧林木區」為名，展現對於永續議題的關懷。

台新銀總經理尚瑞強（中）。記者戴瑞瑤／攝影
台新銀總經理尚瑞強（中）。記者戴瑞瑤／攝影
富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道（右二）到富邦金攤位勉勵同仁。記者戴瑞瑤／攝影
富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道（右二）到富邦金攤位勉勵同仁。記者戴瑞瑤／攝影
中信銀董事長利明献
中信銀董事長利明献
北富銀總經理程耀輝（中）。記者戴瑞瑤／攝影
北富銀總經理程耀輝（中）。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委黃天牧（中）參訪國泰金攤位，與國泰金總經理李長庚合照（右二）。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委黃天牧（中）參訪國泰金攤位，與國泰金總經理李長庚合照（右二）。記者戴瑞瑤／攝影

國泰金 元宇宙 中信銀

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