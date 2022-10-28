2022台北金融科技展 合庫展現數位金融創新成果

合作金庫銀行首次參與「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」，誠摯歡迎大家10月28日至29日在台北世貿一館體驗「築夢Whole Life、合庫Co Life」，一同在迎賓展區看見時間金鑰、改變金鑰，和夢想金鑰，串起全方位美好生活的理想藍圖。

合作金庫銀行本次參展主要分為三大主題：「實現時間自由」－由首次亮相的嶄新3D立體i秘書帶領民眾體驗數位金融之旅，包含公股同業唯一的指靜脈無卡提款技術、iCooper智能理財、數位帳戶及RPA超級自動化應用等，讓民眾能不受疫情與距離的影響，隨時隨地享受各項金融服務；「改變生活方式」－合作金庫銀行為打造最佳客戶體驗，除開發貼心的個人化服務，並積極洽談異業合作夥伴打造開放銀行，同時亦開展信託創新商業模式「信託2.0」，建構跨場景生態圈金融服務；「打造夢想後盾」－合作金庫銀行長年致力於提供多元貸款服務，陪伴客戶探索追夢，並結合數據分析應用持續在金融服務領域進行有溫度的創新，與民眾攜手共創未來。

活動當天只要於展區下載並開啟合庫行動網銀App，即可享有限量咖啡與爆米花組合；現場進行互動遊戲、回答幸運餅乾問題，可獲得代幣一枚至扭蛋機轉出幸運小物，包含手機座、陶瓷杯墊、飲料杯套等多項精美贈品；另外完成指定任務，還可抽iPhone 14 Pro Max、Marshall Acton II藍芽喇叭與其他眾多好禮。

在雷仲達董事長的領導下，合作金庫銀行近年來持續推出創新的金融服務，讓金融服務更貼近民眾的生活。2019年成立CoLAB創新實驗室並集結跨界人才，旋即於2021年獲得台灣企業永續獎(TCSA)「創新成長領袖獎」，更於2022年率先業界打造「數位客戶體驗指引」，針對不同人生階段提供量身打造的數位服務。本次金融科技展，合作金庫銀行聚焦在使用者體驗、開放銀行與創新策略等數位轉型成果，希望讓民眾感受到該行的創新活力與像家一樣溫暖的數位金融服務，讓合作金庫銀行成為大家的「最佳生活夥伴」。