加速推動FinTech 沈榮津：今年金融業投資將超過300億

台北金融科技展（FinTech Taipei）今（28）日睽違2年再次舉行實體展，行政院副院長沈榮津表示， 今年金融業預計投資金融科技達300億餘元，顯見金融業對金融科技的重視，各大金融機構也逐漸重視培養自身金融科技能力，借重金融科技公司專長，彼此合作也越來越普遍。

台北金融科技展由金管會指導、金融總會及台灣金融研訓院主辦，今年以「More Fintech, More Different」為題，包括沈榮津、金管會主委黃天牧、金融總會代理理事長李松季、金融總會秘書長吳當傑以及台灣金融研訓院院長黃崇哲等人均出席。

金研院指出，今年全台北金融科技展匯集來18個國家，包括美國、英國、加拿大、澳洲、波蘭、以色列、瑞典、丹麥、巴西、匈牙利、土耳其、立陶宛、盧森堡、印度、日本、新加坡、香港與台灣等國，共同展示金融科技專家與創新應用解決方案。

沈榮津指出，金融業發展數位創新，除了可以提昇服務效能，也是普惠金融的重要推動力之一，藉由此次金融科技展，可展示發展成果，以及對於金融消費成果的影響，也由金融服務提供者創造商機，未來可望吸引更多人才，並就發展趨勢進行交流，國內金融科技充滿無限潛力。

他也提到，根據金管會統計資料，今年金融業對金融科技預計投入達300多億元，顯見金融業對金融科技的重視；金融機構也逐漸重視培養自身科技力，借重科技公司專長，相互合作的情況愈來愈普遍。

針對人才方面，沈榮津強調，國際金融學院今年5月已成立，在金融創新和商品方面，也結合產業界量能，透過務實課程規畫，共同培養下一世代的跨領域國際金融人才，加速國內金融業與國際接軌；同時，金管會也推動金融科技能力認證機制，培育相關專長，期望人才兼具金融力與科技力。

吳當傑說，今年有150個金融機構及新創團隊共同參展，為歷屆最多，且有100項金融科技創新展示，同時還有金融科技國際論壇，國內外新創demo展示、金融科技分享會及研討會等。

他強調，就金融科技數據來看，根據今年數位競爭力調查，在63個國家中，台灣名列第11名，且有8個指標列在全球前3名，更有一項是評估數位創新技術能力的科技表現最為優異，銀行、金融機構對產業支持度很高，也因此我國金融科技頗受肯定。

他進一步說，從投資經費來看，去年國內投資金融科技金額達158.59億元，今年預估可翻倍成長、達到312.15億元，從事金融科技員工這兩年也明顯增加，金融科技跟新創合作家數也成長16%，可見金融機構對金融科技的努力。

黃崇哲強調，藉由科技展平台，可讓業者努力被看見，過去2、3年疫情衝擊下，帶動創新發展，而金融科技業者很多都是年輕一代，有展覽平台，金融業及科技業可以互相學習，不論是支付、借貸等新型業種開發，可以互相激盪、互相進步，落實金融科技，達到普惠金融目標。