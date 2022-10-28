「國際金融專家」政大金融學院院長李勝彥辭世

中國輸出入銀行前理事主席、中央銀行前業務局長，政大金融學院現任院長李勝彥驚傳因主動脈剝離辭世，享壽78歲。

李勝彥於今年6月底出任政大金融學院院長，7月初由政大校長郭明政作東舉辦歡迎茶會，現場冠蓋雲集，不僅前副總統陳建仁、台灣金控董事長呂桔誠親臨現場，連向來低調的央行前總裁彭淮南都現身致意。

李勝彥1966年國立中興大學法商學院經濟系畢業。役畢就職南亞塑膠，考取日本政府獎學金後赴日就讀日本神戶大學，取得經濟學碩士學位後，返國任職於政院經濟建設委員會。四年後再度赴美就讀匹茲堡大學取得經濟學博士。畢業後任職於維吉尼亞電力公司和華府公共服務委員會。1980年5月返國出任中央銀行經研處副處長、處長及業務局局長。2001年9月轉任台灣銀行擔任總經理、2006年8月轉任中國輸出入銀行。2008年獲第八屆國立臺北大學傑出校友。

李勝彥精通英、日語常奉派或應邀赴美、日等國出席國際性會議。2000年3月出版「金融國際化與金融變動論文－美、日、台之經驗」，前總統李登輝稱讚為「國際金融專家」。1998年及2000年被中華民國名人錄收錄。