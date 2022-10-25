破天荒提早1個月！12月起台幣、美元保單保費同步降價

喜歡用保單存退休金的保戶注意了，金管會研擬提早在12月1日起，調升「保單責任準備金利率」，台幣與美元保單責準率將各調升1碼及2碼，保費也將同步下降，業者估美元保單保費將便宜一成以上，台幣保單保費約便宜5~8%左右。

「保單責任準備金利率」是一種貼現利率，責任準備金提存利率愈高，表示保險公司需提存的準備金愈少，保險公司在提存壓力減輕下，就可以制定較便宜的保費；反之，責準率愈低，保費愈貴。

金管會在每年11月都會公布下一個年度的責任準備金利率，並在隔年元旦上路；今年破天荒提早一個月、在今年12月1日就實施，關鍵主因是：壽險業新契約保費收入已出現萎縮。

壽險業者坦言，美國升息後，銀行端美元高利定存息愈喊愈高，一路喊到4~5%，連美元公司債都有5%，相較金管會緊盯壽險業的美元利變保單宣告利率僅有3.2~3.3%，「業務員推保單，根本賣不過銀行理專」。

該業者說，若責準率不提早升息、保費不提早降價，11~12月保單可能更賣不動，新契約保費恐會萎縮更多。

保險局副局長張玉煇說，金管會是在25日找保發中心、壽險業者就保發中心依照前一年公債利率水準試算的建議案做討論，包括各幣別保單責準率調整幅度、適用時點等，金管會參酌各方意見後，有決議才會對外說明。

據了解，會中初步共識是美元保單責準率拉高兩碼（0.5個百分點），長天期保單將從1.75%拉高到2.25%；台幣保單責準率升息一碼（0.25個百分點），長天期保單從1.5%拉升到1.75%，這也是14年來首度調升長天期保單利率。

若依此推算，12月起美元保單將便宜約一成，台幣保單將便宜5%以上，有助業務員銷售利變保單、傳統壽險保單，長天期健康險保費也會降價，都有助買氣。