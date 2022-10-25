防疫雙險理賠額逼近1400億元 吃掉產險業過去逾十年獲利

產險業今年防疫險理賠額，已全數吃掉過去逾十年的獲利，產險業慘況不輸壽險業。據金管會統計，今年到10月24日止，防疫雙險（防疫保單＋疫苗險）理賠額達1367億元，已全數吃掉產險業過去2011~2021年、超過十年約1300億元的獲利。

若今年全年理賠額上看2000億元，恐直逼產險業過去15~18年來的獲利水準，等於「一年抵15年」，產險業恐得長時間休養生息。

據金管會統計，9月產險業虧損再擴大到339億元，累計前九月虧損破千億元達1104億元，單月和前九月都續同步創史上同期最慘的紀錄，主因是Covid19 確診率上揚造成理賠及準備金提存增加所致。

9月底產險業淨值更再降到768億元的谷底。據統計，產險業上一次淨值低於800億元是2011年底，當時整體產險業淨值是735億元，隨後才緩步爬升，如今是睽違近11年後，再度出現淨值低於800億元的慘況。

據統計，9月底產險業投資淨損益僅剩64億元，較去年同期127億元腰斬，顯示產險業今年除防疫雙險理賠、資本市場波動也吃掉了投資收益，「雙殺」讓產險業前景仍黯淡。