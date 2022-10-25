房市「四大皆空」 買賣陷膠著 房貸餘額年增率溜滑梯

房市「四大皆空」、觀望氣氛濃厚。中央銀行今（25）日公布，9月國銀房貸餘額為9兆2,427億元，續創歷史新高，但年增率降至8.17%，連六跌並為近兩年新低；中央銀行官員指出，受到地緣政治風險升溫、政府打炒房政策、央行升息、股市大跌等利空衝擊，房市觀望氣氛濃厚，是房貸餘額年增率每況愈下的主因。

央行今日公布國銀消費者貸款統計，其中，房貸餘額增至9兆2,427億元，續創歷史新高，月增351億元，為兩個月高點。不過，進一步觀察年增率，9月房貸餘額年增率降至8.17%，連六月下跌，並為2020年12月以來、近兩年新低。

官員分析，全球地緣政治風險升溫，加上政府打炒房政策發酵，且央行3月以來已三度升息，以及股市下跌、市場資金緊縮，房市在眾多利空齊聚下，氣氛轉趨觀望。

官員表示，「房市現在氣氛比較觀望，加上利率持續走揚，民眾購屋時須考量的因素會比較多；另外，股市好的時候，民眾可能會把賺到的錢拿去投資房地產，當股市不好，甚至面臨斷頭壓力時，原本有購屋計畫的民眾可能就會停下來。」

至於建商推案信心指標—建築融資，9月餘額3兆273億元，續創歷史新高，月增226億元，為兩個月高點。央行統計顯示，9月建築融資年增率為12.04%，較8月的12%略為上漲，但中長期來看，增長率仍維持下降趨勢不變。

央行官員分析，建築融資年增率略為回升，主要是適逢928檔期，建商積極推案，另外，營建成本上漲，以及央行明令購地貸款須在18個月內動工，都讓建商需要籌備較多的資金。

對於近期房市景氣，官員分析，買氣確實有點縮手，買賣雙方的交易意願也明顯降溫。另外，近期建物買賣移轉棟數轉為衰退，而移轉棟數衰退後的一個月，房貸金額也容易隨之減少。

至於房價，官員表示，近期房市情況陷入膠著，賣方不願降價求售、買方則認為房價過高遲遲下不了手，所以房價至今仍未見明顯鬆動。