股市跌跌不休、股民手頭緊 意外使這兩項貸款餘額激增

台股跌跌不休，投資人陷於苦撐狀態，市場傳出消息，不少券商發出融資追繳令、要求客戶補繳保證金，投資小白們紛紛中彈，不惜向銀行申請信貸「救火」。中央銀行今（25）日公布最新統計，9月國銀其他個人消費性貸款餘額飆至1兆2,670億元，創下歷史新高，月增33億元。

除象徵短期資金需求的個人消費性貸款明顯增長外，9月國銀的信用卡循環信用餘額也增至1,012.6億元，為去年7月以來、近一年半新高，單月增加10億元。對於信用卡循環信用餘額增加，央行官員分析，一般而言，信用卡額度不高，且循環信用利息較高，貸款餘額增加，可能是部分持卡人當月手頭較緊、薪水延遲入帳，或有緊急資金需求，才會動用到循環信用。至於其他個人消費性貸款餘額增加，央行官員認為，可能是民眾有短期資金周轉的需求。

銀行主管進一步表示，近期股市跌跌不休，有部分散戶因接獲券商發出的追繳令、被迫補繳保證金，只好透過小額信貸籌資，使信貸餘額增加。

銀行主管還說，包括純網銀在內，許多銀行都積極推出低利信貸搶市，其中不乏「1」字頭的超低利貸款專案，申請程序也較過去簡便，有助民眾輕鬆調頭寸。

以將來銀行低利信貸方案而言，一段式利率1.58%起，開辦費399元、額度最高500萬元，申辦資格為年滿20歲，年齡加貸款期限須小於或等於65歲，適用客群為三師（醫師、律師、會計師）、軍公教等符合該行優良企業定義的員工；LINE Bank推出的分期信貸專案，需為上市櫃內勤正式員工，最低利率1.68%，開辦費488元，最高額度500萬元。