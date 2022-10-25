海外消費想回到疫情前水準 銀行估要等到明年下半年

國境於10月13日正式解封，許多民眾正在規劃睽違2年多的海外旅遊，發卡銀行也積極推出旅遊神卡、海外刷卡回饋搶商機，銀行業者表示，雖近期海外消費出現倍增，但預估要回到疫情前的水準，至少要等到明年下半年。

星展銀行台灣區消費金融處處長孫可基表示，據內部數據觀察，今年第3季每月平均海外旅遊相關刷卡消費金額，已是去年同期的每月平均消費的3倍；其中於海外持實體卡片交易的消費金額，更是去年同期每月平均的5倍。

從信用卡消費數據中可看出旅遊需求強勁，孫可基指出，預估海外消費金額在接下來會每季成長，但目前看起來航空公司、機場等仍需有人力吃緊的狀況，預計整體海外消費要回到一情前水準，至少要等到明年下半年。

星展銀行今也公布旗下旅遊神卡回饋，包含旗下「eco永續卡」有海外消費最優3%現金積點回饋無上限；星展「飛行世界商務卡」海外消費每15元、國內消費每18元累積1點飛行積金，這次也針對新戶推出首刷禮飛行積金1萬點，再加碼消費10元即累積飛行積金1點的快速累哩優惠；另星展全卡友即日起至今年底，至Agoda、Expedia、Hotels.com、Booking.com等線上訂房網站消費，並於指定時間完成登錄限時加碼5%回饋。

星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，儘管過去三年受疫情挑戰，星展銀行依舊持續投資台灣，從數位創新、環境永續的角度出發，專注於提供滿足客戶需求的產品與服務。近來隨著台灣邊境解封，更順勢推出貼近消費者需求的信用卡權益，希望成為卡友國內外消費的最佳夥伴。