前經長王志剛出新書 王金平：帶領台灣經濟真的起飛

「為台灣拼經濟！」前經濟部長王志剛今（25）日發表回憶錄《跨越：王志剛白首話當年產官學生涯》，詳述王志剛從台大教授轉任經濟部投審會、商業司、公平會主委、經濟部長任內的公職生涯，以及卸下公職後投入產業，擔任質協董事長為台灣經貿奮戰故事。立法院前院長王金平致詞時也說，王志剛的貢獻使台灣經濟真的起飛，功在國家社會。

王志剛今發表新書，包括王金平、工商協進會理事長吳東亮、三三會理事長林伯豐、台大管理學院創院院長許士軍、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文等人均出席。

王志剛新書以回憶錄呈現，以鮮為人知的少年成長記事與赴美留學階段的辛酸故事，還描述1990年代台灣國際外交空間受擠壓，王志剛率領財經官員與企業聯手合擊，打開經質外交之路：更首度揭露與中信已故董事長辜濂松，從相知相惜、互相調侃的私人情誼，到共為台灣前途拚命的過往。

王志剛認為，此書內容不能流於個人的生命流水帳，應是一個大時代的回憶與紀實，包含對往事的檢視、對衝突的和解，對公眾議題的省思，以及對台灣經貿發展的期許。

其中，本書花最多心神的部分是還原 「歷史真相」，詳細記錄他在各個領域耕耘的軌跡，以及眾人的努力及貢獻。以「為台灣拚經濟」為終身志業的王志剛於經濟部長任内，無論在開放外商服務業、家用品業在台投資，促進商業現代化，辦理赴陸台商登記，加入APEC、成立並順利運作公平交易委員會，1996年台海危機後重振投資意願，簽署ITA，安度Y2K，完成WTO雙邊談判，都繳出漂亮成績單。

書中也提到，王志剛接任經濟部長任内，就遇上前總統李登輝的「我急用忍」政策，奉命頒布不可赴大陸投資原則，引起工商業一片譁然，對王志剛而言實為一大考驗。時隔20多年回顧此事，王志剛不諱言，「戒急用忍政策評價有待歷史判定」，而這本書不只紀錄王志剛個人生命發展歷程，更紀錄與其同時代曾經共學、共事、同甘共苦的每一位長官、同僚、親友，共同走過台灣經濟成長的點滴。

王金平致詞時說，王志剛擔任經濟部長推動國內工業區興建，並提出智慧財產權組織條例、標準檢驗局組織條例等，對於人事制度改革也提出相關條例，這些法案都讓台灣經濟產業有脫胎換骨功效，使台灣經濟真的起飛，功在國家社會。