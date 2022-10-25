隔離鬆綁防疫險可退費？金管會回應了

疫情指揮中心將自下月7日起，取消確診同住家人的隔離措施，讓產險業的防疫保單理賠獲得緩解，每家保險公司估可少賠一、二十億元，不過理賠條件改變，引發市場質疑是否應退費，金管會今天下午表示，並不會影響保費變動。

媒體詢問，根據保險法第59條設有調整保費機制，例如房屋使用用途改變，使得火災險費率調整，或是不同職業，也會影響意外險的費率。若防疫險適用，則理賠條件不同，是否應退費，不過保險局官員認為，防疫險保單設計包含所有防疫措確診與隔離，與保險法第59條規定的不同，不影響保費變動。

另外，媒體也問到，隔離條件放寬，是否會減輕產險公司的增資壓力，保險局說，目前還無法判斷，因為疫情仍在發展中，要看後續發展，至於是否增資，還要看各公司的財務評估。