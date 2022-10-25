防疫險單周理賠增63.9億元 寫今年來第三高

防疫險理賠持續擴大。金管會今（25）日公布防疫保單最新數據，10月18日至10月24日近一周防疫險理賠件數增加超過15萬件，理賠金額增加63.9億元，為今年以來第三高；疫苗險近一周理賠件數增加3.6萬件，理賠金額增加14.8億元。

金管會保險局表示，今年以來統計至10月25日止，防疫保單已理賠超過273萬件、理賠金額逾1,071億元；疫苗險理賠件數逾70萬件，理賠金額295億元，防疫雙險總理賠件數343萬件，理賠金額共1366億元。

自今年以來統計至10月25日，防疫險部分，有效保單487萬件，保費收入45.3億，理賠金額是保費收入的23倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的29倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共728萬件。

增資部分，金管會保險局副局長張玉煇指出，目前已核准6家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，六家合計707億元。

張玉煇說，上述六家產險業者皆已完成增資程序，以及有四家業者申請短期融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。現售商品部分，有三家業者三張商品，分別是兩產險一壽險，各有一張商品，不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。

日前新安東京海上公告將二次增資75億元，不過張玉煇表示，「目前沒有接到該公司申請，是否要申請二次增資要等到收到申請才確定，屆時股權是否會變動，也要看增資申請文件送進來，再看呈報內容才能判斷。」

針對下月7日起，確診者同住接觸者從可選擇「3+4居家隔離」改為一律實施「0+7自主防疫」，如此能否有效減緩產險業者增資壓力？張玉煇說明，目前防疫險的理賠都還在發展當中，是否增資還要看後續理賠發展，以及各公司評估對財務的影響後，才能再判斷。