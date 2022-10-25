快訊

陸軍北測中心六六火箭彈意外擊發 4官兵送醫、最新傷勢曝光

曾腳踩Prada到工地拉票 英國新首相蘇納克豪奢過往全被挖

防疫險單周理賠增63.9億元 寫今年來第三高

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
防疫險理賠持續擴大。金管會今（25）日公布防疫保單最新數據，10月18日至10月24日近一周防疫險理賠件數增加超過15萬件，理賠金額增加63.9億元，為今年以來第三高。圖／聯合報系資料照片
防疫險理賠持續擴大。金管會今（25）日公布防疫保單最新數據，10月18日至10月24日近一周防疫險理賠件數增加超過15萬件，理賠金額增加63.9億元，為今年以來第三高。圖／聯合報系資料照片

防疫險理賠持續擴大。金管會今（25）日公布防疫保單最新數據，10月18日至10月24日近一周防疫險理賠件數增加超過15萬件，理賠金額增加63.9億元，為今年以來第三高；疫苗險近一周理賠件數增加3.6萬件，理賠金額增加14.8億元。

金管會保險局表示，今年以來統計至10月25日止，防疫保單已理賠超過273萬件、理賠金額逾1,071億元；疫苗險理賠件數逾70萬件，理賠金額295億元，防疫雙險總理賠件數343萬件，理賠金額共1366億元。

自今年以來統計至10月25日，防疫險部分，有效保單487萬件，保費收入45.3億，理賠金額是保費收入的23倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的29倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共728萬件。

增資部分，金管會保險局副局長張玉煇指出，目前已核准6家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，六家合計707億元。

張玉煇說，上述六家產險業者皆已完成增資程序，以及有四家業者申請短期融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。現售商品部分，有三家業者三張商品，分別是兩產險一壽險，各有一張商品，不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。

日前新安東京海上公告將二次增資75億元，不過張玉煇表示，「目前沒有接到該公司申請，是否要申請二次增資要等到收到申請才確定，屆時股權是否會變動，也要看增資申請文件送進來，再看呈報內容才能判斷。」

針對下月7日起，確診者同住接觸者從可選擇「3+4居家隔離」改為一律實施「0+7自主防疫」，如此能否有效減緩產險業者增資壓力？張玉煇說明，目前防疫險的理賠都還在發展當中，是否增資還要看後續理賠發展，以及各公司評估對財務的影響後，才能再判斷。

理賠 防疫險 防疫保單 金管會 壽險業

延伸閱讀

苗縣+904 衛生局：防疫放寬前仍應遵守原有規定

居家隔離走入歷史！這天起「防疫補償金、居隔理賠」沒得領

隔離理賠將走入歷史！產險業鬆一口氣 籲視訊看診當場快篩

防疫險變動／確診7種公費抗病毒藥物才理賠！理賠變嚴格的有這幾家

相關新聞

隔離鬆綁防疫險可退費？金管會回應了

疫情指揮中心將自下月7日起，取消確診同住家人的隔離措施，讓產險業的防疫保單理賠獲得緩解，每家保險公司估可少賠一、二十億元...

人民幣破底 新台幣急貶收32.319元創逾6年新低

亞幣接連破底，讓新台幣貶值「壓力山大」，上週才貶破32元整數大關，今天就已闖過32.3元，收盤收在32.319元，重貶9...

免隔離酌退防疫險保費？金管會：條文適用不同

11月7日起居家隔離走入歷史，牽動防疫險隔離理賠，針對保戶是否可主張適用保險法第59條規定，要求保險公司重新核定保費，金...

防疫險單周理賠增63.9億元 寫今年來第三高

防疫險理賠持續擴大。金管會今（25）日公布防疫保單最新數據，10月18日至10月24日近一周防疫險理賠件數增加超過15萬...

壽險業淨值慘跌破兆元大關 9月僅剩8285億元

美國持續強勢升息到年底，壽險業手中持有的債券評價暴跌，壽險業淨值危機雪上加霜，9月淨值正式跌破兆元大關，僅剩下8285億...

19年來首度縮水！中華郵政績效獎金恐減少 原因是這個

中華郵政公司恐出現19年來首度績效獎金縮水的狀況。因中華郵政公司今年調薪4%，加上因確診人數多達四成，居家隔離的員工依規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。