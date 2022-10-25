快訊

陸軍北測中心六六火箭彈意外擊發 4官兵送醫、最新傷勢曝光

曾腳踩Prada到工地拉票 英國新首相蘇納克豪奢過往全被挖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽險業淨值慘跌破兆元大關 9月僅剩8285億元

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今公布保險業最新淨值數據，壽險業正式跌破兆元大關。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今公布保險業最新淨值數據，壽險業正式跌破兆元大關。記者戴瑞瑤／攝影

美國持續強勢升息到年底，壽險業手中持有的債券評價暴跌，壽險業淨值危機雪上加霜，9月淨值正式跌破兆元大關，僅剩下8285億元，今年以來壽險業淨值已蒸發高達1.89兆元，除創下2014年以來的新低外，也是繼2015年之後壽險淨值再度低於兆元大關。

原本長年在兆元以上的壽險業淨值，今年受到美國劇烈升息衝擊，淨值正式跌破兆元以下。據金管會保險局今最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，比起8月底淨值1兆3670億元，單月就減少5385億元，今年前9月壽險業淨值蒸發更高達1兆8937億元；若與去9月相較，淨值年減高達1兆7302億元，年減幅度達67.6%。

產險業則面臨防疫險巨災理賠虧損，淨值於今年7月正式跌破千億元大關後就一路下探，9月淨值僅剩下768億元，單月就減少175億元，今年以來產險業淨值蒸發高達840億元；若與去年9月相較，產險業淨值呈現「腰斬」，年減達762億元、年減幅度約49.8%。

防疫險理賠已正式突破千億元大關，虧損持續擴大中。產險業今年前9月稅前損失高達1104億元，比起到8月底的稅前損失765億元，顯示產險業的稅前損失仍持續擴大中。

淨值 壽險業 產險 防疫險 金管會

延伸閱讀

空前慘況！壽險業9月底淨值跌破9000億元 前三季蒸發近1.9兆元

隔離理賠將走入歷史！產險業鬆一口氣 籲視訊看診當場快篩

防疫險慘賠明年保費恐普遍性上漲 火險、車險將變貴

南山人壽淨值下降太多 潤成聯貸案遭要求追加擔保品

相關新聞

壽險業淨值慘跌破兆元大關 9月僅剩8285億元

美國持續強勢升息到年底，壽險業手中持有的債券評價暴跌，壽險業淨值危機雪上加霜，9月淨值正式跌破兆元大關，僅剩下8285億...

免隔離酌退防疫險保費？金管會：條文適用不同

11月7日起居家隔離走入歷史，牽動防疫險隔離理賠，針對保戶是否可主張適用保險法第59條規定，要求保險公司重新核定保費，金...

防疫險單周理賠增63.9億元 寫今年來第三高

防疫險理賠持續擴大。金管會今（25）日公布防疫保單最新數據，10月18日至10月24日近一周防疫險理賠件數增加超過15萬...

19年來首度縮水！中華郵政績效獎金恐減少 原因是這個

中華郵政公司恐出現19年來首度績效獎金縮水的狀況。因中華郵政公司今年調薪4%，加上因確診人數多達四成，居家隔離的員工依規...

空前慘況！壽險業9月底淨值跌破9000億元 前三季蒸發近1.9兆元

壽險業淨值陷入空前慘況。據金管會最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，正式失守兆元大關，較8月更大減5385億元...

國泰世華銀副品牌KOKO將走入歷史 卡友明年整併為CUBE卡

國泰世華銀行旗下數位帳戶品牌KOKO將於明年走入歷史，不僅近80萬戶KOKO數位存款客戶使用的KOKO APP，將於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。