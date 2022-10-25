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壽險業淨值慘跌破兆元大關 9月僅剩8285億元
美國持續強勢升息到年底，壽險業手中持有的債券評價暴跌，壽險業淨值危機雪上加霜，9月淨值正式跌破兆元大關，僅剩下8285億元，今年以來壽險業淨值已蒸發高達1.89兆元，除創下2014年以來的新低外，也是繼2015年之後壽險淨值再度低於兆元大關。
原本長年在兆元以上的壽險業淨值，今年受到美國劇烈升息衝擊，淨值正式跌破兆元以下。據金管會保險局今最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，比起8月底淨值1兆3670億元，單月就減少5385億元，今年前9月壽險業淨值蒸發更高達1兆8937億元；若與去9月相較，淨值年減高達1兆7302億元，年減幅度達67.6%。
產險業則面臨防疫險巨災理賠虧損，淨值於今年7月正式跌破千億元大關後就一路下探，9月淨值僅剩下768億元，單月就減少175億元，今年以來產險業淨值蒸發高達840億元；若與去年9月相較，產險業淨值呈現「腰斬」，年減達762億元、年減幅度約49.8%。
防疫險理賠已正式突破千億元大關，虧損持續擴大中。產險業今年前9月稅前損失高達1104億元，比起到8月底的稅前損失765億元，顯示產險業的稅前損失仍持續擴大中。
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