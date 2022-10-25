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看半導體市況 奇景吳炳昌：還在落底中

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

針對半導體市況，在美掛牌的驅動IC大廠奇景執行長吳炳昌今（25）日表示，還在落底中，目前最大議題是供應鏈庫存問題，以及市場需求問題，後者受到通膨、戰爭、中國大陸封控等因素影響，但應都在逐漸解決當中。

對於市況是否已經落底，吳炳昌指出仍不確定，現在能見度也不高。

吳炳昌是於今日出席2022 IEEE亞洲固態電路研討會台灣區記者會，於會後受訪做出以上表示。

不過，吳炳昌對於產業長期前景依然感到樂觀，認為只是市況從瘋狂追貨的時代突然重摔，短期內面臨陣痛期，又遇到幾個大的經濟因素，現在大家每天努力消化庫存。

吳炳昌說，庫存當然有減少一點，但這不是三兩下就結束的事情，IC生產週期長至少要三個月，踩煞車後還是會一段時間繼續有產出，供應鏈各段也都有庫存，這需要時間處理。

半導體

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