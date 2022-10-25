快訊

習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國大陸

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

空前慘況！壽險業9月底淨值跌破9000億元 前三季蒸發近1.9兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
壽險業淨值陷入空前慘況。據金管會最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，正式失守兆元大關。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
壽險業淨值陷入空前慘況。據金管會最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，正式失守兆元大關。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

壽險業淨值陷入空前慘況。據金管會最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，正式失守兆元大關，較8月更大減5385億元，累計今年前三季已蒸發1兆8937億元，較去年同期更大減68%。

據統計，壽險業上一次淨值低於9000億元是2013年底，當時整體壽險業淨值是從2013年底的8063億元緩步爬升，如今是睽違近9年後，再度出現淨值低於9000億元的慘況。

市場以第三季台股單季下跌9.4%、美S&P500指數下跌5.3%，美、台十年公債殖利率各上揚85.5、及44.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）、台幣貶值6.72%這五大因子做敏感度分析，已推估9月底整體壽險淨值恐已剩8000億元左右。

金管會今正式宣布，9月底淨值剩8285億元，累計今年前9月壽險業稅前盈餘2975億元，年減17.3%；但若以單月來看，9月單月稅前盈餘是332億元，連三個月走高，可能因台幣貶值、匯兌利益增加所致。

壽險業 淨值 金管會

延伸閱讀

南山人壽淨值下降太多 潤成聯貸案遭要求追加擔保品

壽險9月底淨值比慘跌 南山人壽轉負、6家低於3%

壽險業想改變會計公報救淨值 學者：留意兩個副作用

空前危機！壽險業第三季淨值失守兆元 有業者已轉負數

相關新聞

空前慘況！壽險業9月底淨值跌破9000億元 前三季蒸發近1.9兆元

壽險業淨值陷入空前慘況。據金管會最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，正式失守兆元大關，較8月更大減5385億元...

美國投資等級債跌出黃金坑 殖利率衝破6％

今年市場環境相當特殊，升息循環、美債殖利率攀升，全球股市劇烈震盪，債券已經跌出黃金坑，加上美元強力升值，全球匯市兌換美元...

股匯雙殺 新台幣匯率貶9.3分收32.319元

股匯雙殺，新台幣兌美元匯率今（25）日以32.319元作收，貶值9.3分，台北外匯經紀公司成交金額9.54億美元。今天上...

國泰世華銀副品牌KOKO將走入歷史 卡友明年整併為CUBE卡

國泰世華銀行旗下數位帳戶品牌KOKO將於明年走入歷史，不僅近80萬戶KOKO數位存款客戶使用的KOKO APP，將於明年...

好市多聯名卡明年8月到期 國泰世華：可換成CUBE卡

國泰世華銀行發行的好市多聯名卡，10年合約預計明年8月7日到期，已傳出將由北富銀拿下新的發行權。國泰世華銀今首度正面回應此事，表示還未收到好市多通知，但假如沒有續約，針對250萬舊好市多聯名卡友，將讓客戶可換成CUBE卡。國泰世華銀行副總鄭有欽強調，好市多聯名卡合約到期前，卡友所有權益都不會受到影響，包含多利金使用，可以照樣累積做折抵。

國泰世華擁630萬數位卡友 宣布啟動品牌整合

國泰世華今（25）日宣布，經過多年經營、體察龐大630萬數位客戶對數位金融服務的需求更加旺盛，未來將以CUBE App平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。