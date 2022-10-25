空前慘況！壽險業9月底淨值跌破9000億元 前三季蒸發近1.9兆元

壽險業淨值陷入空前慘況。據金管會最新公布，壽險業9月底淨值只剩下8285億元，正式失守兆元大關，較8月更大減5385億元，累計今年前三季已蒸發1兆8937億元，較去年同期更大減68%。

據統計，壽險業上一次淨值低於9000億元是2013年底，當時整體壽險業淨值是從2013年底的8063億元緩步爬升，如今是睽違近9年後，再度出現淨值低於9000億元的慘況。

市場以第三季台股單季下跌9.4%、美S&P500指數下跌5.3%，美、台十年公債殖利率各上揚85.5、及44.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）、台幣貶值6.72%這五大因子做敏感度分析，已推估9月底整體壽險淨值恐已剩8000億元左右。

金管會今正式宣布，9月底淨值剩8285億元，累計今年前9月壽險業稅前盈餘2975億元，年減17.3%；但若以單月來看，9月單月稅前盈餘是332億元，連三個月走高，可能因台幣貶值、匯兌利益增加所致。