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中華郵政 參加FinTech Taipei 2022台北金融科技展

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

中華郵政公司於111年10月28日至29日參與在台北世貿一館舉辦之「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」，以「L-I-F-E金融新生活」為主軸，設置「電子支付帳戶連結」、「行動郵局APP」、「ATM多國語言介面及QR Code提款」及「數位存款帳戶」4個展區，並舉辦互動活動，民眾參與體驗關卡完成集點，即可兌換體驗禮；另展覽期間，参與舞台區問答活動，即贈送精美禮品，邀請民眾感受郵政便捷之數位生活。

中華郵政公司秉持「郵政即服務(Post as a Service)」的精神，以客戶需求出發，將數位金融服務緊密連結日常生活，傳達「More Post, More Convenient」之概念，展區4大主題介紹如下：

一、電子支付帳戶連結(Linking)：以郵政帳戶連結多樣支付，打造消費者安全且便利之無現金支付方式。

二、行動郵局APP(Intelligent)：智慧行動好服務，行動郵局APP全新進化再升級，為業界唯一結合郵務、儲匯及壽險功能APP。

三、ATM QR Code提款(Friendly)：普惠金融郵世界，無卡提款安全又方便；另於全國約3,200台ATM新增日文、印尼文、越南文及泰文，提供新住民、移工及留學生等外國人士友善及便利之金融服務。

四、數位存款帳戶(Easy)：便利生活e點通，線上開立數位帳戶，減少臨櫃作業及紙本單據使用，為地球盡一份心力。

中華郵政公司表示，在新興科技的浪潮下，持續積極推動創新數位金融，透過與跨業跨域之全方位合作，將各項便利友善服務融入消費者之各種生活場景，歡迎民眾親臨體驗，共享數位金融新生活。

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