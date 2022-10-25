國泰世華擁630萬數位卡友 宣布啟動品牌整合

國泰世華今（25）日宣布，經過多年經營、體察龐大630萬數位客戶對數位金融服務的需求更加旺盛，未來將以CUBE App平台作為數位金融服務的主力入口（原國泰世華網銀App），客戶透過CUBE App即能進行轉帳、手機提款、信用卡服務、貸款申請、投資與保險等最普遍的生活金融服務。

此外，上市至今滿一年，累積流通卡量即突破250萬張的CUBE信用卡，亦全新推出第4個權益方案「集精選」，針對卡友日常生活的消費場域如加油、停車、餐飲、百貨超商購物等指定商戶消費，可享3%小樹點(信用卡)且回饋無上限。

國泰世華銀行副總陳冠學表示，國泰世華2015年推出KOKO數位銀行做為推廣數位金融服務的創新場域，許多銀行的創新商品都透過KOKO作為創新池，率先顛覆既有的金融流程與客戶體驗，例如首創動用才計息的KOKO Free’s貸，廣獲客戶好評。

多年來，觀察到CUBE App用戶的數位需求強勁，相較僅持數位存款帳戶的活躍用戶，CUBE App在人數及人均貢獻均超過10倍。

目前國泰世華有800多萬客戶，其中已有超過630萬名數位用戶，而每月透過CUBE App與網銀使用金融服務的用戶近3,000萬人次，交易頻次更於5年內成長6倍。CUBE App的人臉辨識驗證功能，讓用戶無須記憶密碼或透過簡訊驗證碼驗證，即可在安全環境下完成轉帳交易，至今已有超過2,600萬人次使用。

陳冠學觀察，如此高流量除顯示客戶已逐漸仰賴CUBE的一站式服務，國泰世華近年用心聚焦簡單、個人化的行動數位體驗，亦是關鍵所在。「我們常講CUBE的『數位賦能』（empower），就是將自主性還給客戶，能夠更自主、彈性、方便、個人化，而這都需要相對應的數位機制才能做到。」

例如CUBE的「彈力貸」，在App中一鍵申貸、最快5分鐘自動撥款，加上隨借隨還、動用才計息的特色，讓資金運用可以高度符合個人化需求，顛覆既有申貸體驗與習慣。

國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，下一步CUBE卡將跳脫支付工具的角色，成為另類商戶與卡友溝通的橋樑，透過CUBE卡建構的互動平台，商戶可藉由提供專屬優惠來獲客、識客與留客，卡友則可在CUBE App上選擇最適合自己的權益方案同時領取感興趣的商戶優惠，創造銀行、商戶、客戶的多贏局面。

呼應CUBE品牌上線，CUBE卡在既有三大權益「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」外，嶄新推出第四大「集精選」權益，針對卡友日常生活中常見的消費場域，如加油、停車、餐飲，以及百貨超商購物等，於指定商戶消費可享3%小樹點(信用卡)回饋無上限，滿足卡友一日生活所需。鄭有欽表示，未來國泰世華也會視客戶需求及市場消費趨勢變化，適時調整CUBE卡的權益內容，體現「一卡抵多卡」的目的。