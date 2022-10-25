傳五組買家議價三商壽 高層鬆口：正進行中

三商美邦人壽（2867）經營狀況不理想，市場傳出，已有5組以上買家對三商壽進行實地查核（DD），甚至進入議價階段，對此三商壽高層今回應「的確是在進行中，沒有其他任何資訊可透露。」

本（10）月13日，三商美邦人壽董事長翁肇喜曾對外公開表示，現在經營狀況不是很理想，希望可以好好將公司的危機變轉機全新出發，三商美邦人壽除增資，也將私募引進策略投資人，三商美邦人壽不僅美、而且嫁妝很多，資產1.4兆元，相較一些老公司更具吸引力。

對於市場傳出已有買家議價，三商壽高層表示，「我們沒有資訊可以對外公開，的確就是在進行中。」接著說，但是沒有其他任何資訊，因為第一、目前是正在進行現金增資，處於緘默期，根本不可能對外透露任何資訊，有沒有進度並不清楚；第二、就算有訊息也無法對外表示。

外傳買家名單包含中信金、南山人壽等，高層也表示「不知道」，不過翁肇喜也曾說，「跟金控合併並非優先選項」，也預估資本適足率及淨值比在年底前可達法定標準。