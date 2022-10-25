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好市多聯名卡到期日曝光！國泰世華銀：250萬舊卡友可換CUBE

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好市多卡換成北富銀發行？國泰世華銀：若未續約舊卡友 可換成CUBE卡

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰世華銀行副總鄭有欽。記者戴瑞瑤／攝影
國泰世華銀行副總鄭有欽。記者戴瑞瑤／攝影

國泰世華銀行發行的好市多聯名卡，這一次10年合約預計將於明年8月到期，已傳出將由北富銀拿下新的發行權。國泰世華銀今首度正面回應此事，表示還未收到好市多通知，但假如沒有續約，針對舊好市多聯名卡友，將讓客戶可換成CUBE卡。

在傳出好市多聯名卡發行權將換銀行後，國泰世華銀今特別召開記者會，除說明CUBE卡的新權益，也正面回應有關好市多聯名卡的情況。

國泰世華銀行副總鄭有欽表示，這次與好市多簽10年合約，合約這一次是到明年8月7日到期，目前還未收到好市多通知，但不管有沒有續約，國泰世華銀都在做準備，「假如沒有續約，會直接讓客戶可換成CUBE卡做因應。」

鄭有欽指出，在媒體消息出來後，有相當多卡友很擔心，陸續有非常多客戶打電話到客服詢問。好市多聯名卡合約到期前，卡友所有權益都不會受到影響，包含多利金使用，可以照樣累積做折抵。

是否擔心刷卡量銳減？鄭有欽說：「這不是現在擔心的問題，就是做好準備，等候通知。」他說，續約準備與不續約的準備都有在進行，好市多聯名卡的卡量這麼大，需要有充裕時間做準備工作。

鄭有欽也表示，過去好市多聯名卡有的是讓好市多會員變成卡友、再轉成銀行的客戶，全面性來看，好市多聯名卡的卡友轉換成銀行客戶，從所有產品來看都是非常優質的客戶。

好市多 國泰世華 聯名卡

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