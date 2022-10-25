股市慘綠怎麼辦？永達保經：擋下風險即是財富

近期股市慘綠，投資人哀苦連天，台股今(2022)年1月從18619.61點，一路下殺最低摜破13,200點，許多分析師喊12,950點止跌，到底股市是已到低點，趁機加碼？還是會繼續往下探，趁反彈止血？是許多手中有持股和想入股海的朋友們最關心的話題。各種全球性的議題，如通貨膨脹、美元強升、能源危機等，在這波股市資金的潮水開始退潮，投資人現階段要好好思考，如何保衛資產來度過大震盪階段，才能保住自己準備退休用的退休金。

前兩年股市大漲，讓「FIRE」（財務自由）風潮愈加盛行，每個人對財務自由的定義都不同，我們看到大多數的人都著眼於如何增加資產，卻忘了如何保護自己的收入。在創造財富的過程中沒有不會倒的企業，也沒有不會垮的人，財富的安全積累來自於把風險降到最低。永達保經建議您，學習利用「提升金融韌性」及「規劃永續發展」之持續營運管理思維來保障個人與家族所累積的資產，同時善用「利率變動型終身壽險」的特性，做好兼顧保障與守護資產的需求。

保險商品越來越多元化，永達保經表示，國人退休風險需求增加，利變年金險彈性繳、彈性領，打造未來現金流，為自己投保規劃退休生活。此外，未來有出國規劃或是手邊就有外幣的民眾，也可以考慮搭配高額保障的美元利變型壽險商品，透過多元配置累積退休金的同時，也能滿足資產傳承配置需求。

沃倫·巴菲特說過：在錯誤的道路上，奔跑也沒有用。投資市場變動大，透過穩定的保險商品，幫助自己做好長遠的風險策略及永續的財務規劃，而提升自身的財富免疫力，最好的解決方案就是：做好的「現金流管理」和「風險保障規劃」。永達保經提醒，好的現金流管理，必須具備「變現時間最短」、「耗損成本最低」、「有機制保護」這三大特性；而風險保障規劃，也就是在危急關卡，能及時提供我們保障，隨時能成為我們所用的指定資產。而保險合約就是具備這些特性與機制的工具。

唯有善用保險機制、聰明配置資產，提前為自己注射保險疫苗，才能在風險來臨時，擁有財富免疫力，真正地安穩生活、快樂退休！