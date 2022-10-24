KOKO App將暫停服務 國泰世華銀回應了

國泰世華銀行今（24）日向客戶宣布即將暫停KOKO APP服務，但用戶可改使用國泰世華CUBE App，以滿足客戶各項金融需求，消息一出，民眾擔心權益是否會因此受影響，網友也討論，50次免費轉帳是否就沒了？對此，國泰世華銀行給出回應。

國泰世華銀行表示，自2023年1月1日起，本行將整合數位帳戶申辦通路於國泰世華CUBE App，既有KOKO用戶可持續使用KOKO App，預計於2023年第四季度開始，將暫停KOKO App服務，實際暫停日將於本行官網公告。

國泰世華銀指出，既有KOKO用戶可升級網銀密碼，登入國泰世華CUBE App，持續使用原KOKO數位帳戶。國泰世華表示，近年來觀察到年輕人的金融需求越來越多樣化，從基本的轉帳、提款等需求，逐漸升級為投資理財、儲蓄目標管理、換匯…等，為讓用戶體驗更全面，國泰世華銀行將逐步引導KOKO用戶體驗國泰世華CUBE App，享受儲蓄、理財一次到位的一站式數位金融服務。

國泰世華銀行日前傳出擁有250萬用戶的好市多聯名卡，遭北富銀搶下，現在又通知客戶即將收掉數位銀行KOKO App，讓網友對於的行銷策略充滿揣測。