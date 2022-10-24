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阿聯酋航空Skywards 推多項限時積點優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
阿聯酋航空旅客可預訂冬季假期並透過航班、飯店、租車等服務賺取Skywards哩程數。業者提供
阿聯酋航空旅客可預訂冬季假期並透過航班、飯店、租車等服務賺取Skywards哩程數。業者提供

阿聯酋航空忠誠計劃Skywards今年冬季以多項優惠敲響旅遊旺季，每個月都將推出特別優惠，會員可透過航班、飯店住宿、租車、購物等方式賺取更多哩程數。即日起至2022年11月18日，Skywards會員可透過以下合作夥伴賺取上千哩程數。

包括入住飯店最多可賺取 14,500 點哩程數，阿聯酋航空 Skywards 飯店：全球逾400,000 多家飯店，每晚最高可賺取 14,500 點哩程數。租車最多可賺取 5,000 點紅利哩程數，阿聯酋航空Skywards會員於全球透過Avis、Hertz及SIXT租車，最多可賺取5,000點紅利哩程數。持阿聯酋航空信用卡 最高賺取 100,000 點紅利哩程數，轉換銀行點數至Skywards哩程數。

阿聯酋航空Skywards全球約有三千萬位會員，並分為藍卡、銀卡、金卡及白金卡四種會員等級，每個級別均享有特別權益。會員可透過阿聯酋航空全球消費及生活夥伴、訂購航班、住宿及租車，加速哩程累積。此外，Skywards哩程數亦能兌換多項無與倫比的獎勵和體驗，包含航空公司合作夥伴的機票、機票升等、飯店住宿、各地體育賽事和藝文活動門票，甚至是千金難買的獨特體驗。

旅遊旺季！阿聯酋航空Skywards推出多項限時積點優惠。業者提供
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