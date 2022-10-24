阿聯酋航空Skywards 推多項限時積點優惠

許多的戲劇裡，都提到這樣的一個場景：孕婦生產時遭遇突發事故，大夫急忙大聲詢問孕婦的丈夫，要「保大還是保小」？接下來的三個月，壽險公司的投資長便面臨如此窘境，「要救淨值、還是拉損益表數字？」

2022-10-24 18:08