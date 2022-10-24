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兆豐銀跨足國旅卡市場圖什麼？老董張兆順說有兩大意圖

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
兆豐銀行今日宣布成功取得「國民旅遊卡」發行權，董事長張兆順（中）特地帶領消金事業群副總陳昭蓉（右）及信用卡處長蔡秀玲（左）宣布喜訊。記者廖珮君／攝影
兆豐銀行今日宣布成功取得「國民旅遊卡」發行權，董事長張兆順（中）特地帶領消金事業群副總陳昭蓉（右）及信用卡處長蔡秀玲（左）宣布喜訊。記者廖珮君／攝影

兆豐銀今宣布明年起、正式跨足國旅卡市場，瞄準40萬公務人員客群發卡，一年目標10萬張卡，董事長張兆順坦言，跨足國旅卡的公務人員市場，有兩大意圖，一、要從100萬張卡再往上突破，國旅卡是不可或缺的項目，二、著眼「背後附加業務商機」，包括財管、房貸、信貸等，要全力拉高手續費收入。

國旅卡是每三年競標一次，目前共有玉山銀、聯邦銀、永豐銀等三家發卡行，明年永豐銀退出、兆豐銀加入，也是睽違15年後、首度再有公股機構加入。

張兆順說，兆豐銀這次得標國旅卡有三大優勢，一、是公股機構睽違15年來，參與國旅市場的首家，二、行銷優惠直逼民營銀行，更結合行動支付，三、瞄準解封後的海外旅遊商機，算是天時地利人和都到位。

截至今年9月底，兆豐銀流通卡數達109萬張卡，張兆順坦言，這100萬張卡並不會賺錢，信用卡本身不賺錢，想要賺錢是要把量做大，國旅卡就是未來發卡量增加不可或缺的項目。

他說，信用卡擴量之後，最關鍵的商機是衍生的附帶業務，包括存款、財富管理、房貸、理財等，兆豐銀大客戶都是企金、外匯客戶，但這些大客戶存款量並不穩定，信用卡帶入的個人存款反而更穩定。

銀行有三大獲利支柱，利息、手續費和投資收益，張兆順說，今年受惠升息，兆豐銀一年淨利息收入約60億元，把2020年3月降息的部分，全都賺回來了，但債券投資的評價損失也影響了資本適足率。

因此下一階段，兆豐銀必須要發展無風險的手續費收入。張兆順說，例如民營銀行手續費收入一年是百億元起跳，兆豐銀手續收入還有很大的成長空間。

兆豐銀 國旅卡 張兆順

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