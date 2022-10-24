兆豐搶攻40萬公務員商機 首家公股拿下國旅卡發行權

三年一次的觀光局國民旅遊卡招標終於有公股行庫加入戰局，過去總是由民營銀行橫掃得標局面，今年公股兆豐銀行（2886）正式出線，成為本次唯一搶下國旅卡發行權的公股行庫，為了搶親全台40萬名公務員，兆豐銀行更祭出10萬個行李箱作為首刷禮，加上行動支付最高7%回饋、一般消費1.2%回饋無上限、免費機場接送以及時下最夯的海外確診津貼旅遊保險等超多豐富優惠，得標消息一出，已吸引包括高雄、台南、花蓮、甚至離島金門等各縣市公務機關熱線詢問，讓不少公務員相當期待。

兆豐銀行董事長張兆順表示，過去兆豐在企業聯貸及外匯表現的績效都是市場有目共睹，此次能在民營戰場中殺出一條血路奪得國旅卡發行權，代表各界已經相當肯定兆豐近年來在消金業務上的努力與深耕，面對後疫情時代，為了響應政府推動觀光產業，兆豐更是唯一有勇氣挺身而出、而且是最有能力發行國旅卡的官股行庫，在預算上投入大量資源經營國旅卡，未來更將憑藉超過30年的信用卡發卡經驗與包括財政部、交通部及經濟部等眾多公務機關薪轉行的強大後援，提供全台各地公務員最超值的刷卡優惠，期望讓過去只能有少數國旅卡選項的公務員，能有全新的優質選擇，享受最貼近生活的便利服務。

究竟選擇兆豐銀行國民旅遊卡能現賺多少？兆豐算了一下，為了推動無現金交易，若能將兆豐國旅卡綁定目前最紅的行動支付為例，兆豐提供每月最高100元回饋，持卡3年等於可賺3,600元，再加上首刷禮可選擇500元刷卡金，等於一次可以抱回4,100元，以上還不包含每月一般消費可享1.2%現金回饋無上限的禮遇，等於刷越多、賺越多，只要公務員願意刷，兆豐就願意給，以實際福利力挺全台公務員。

為了讓公務員們能無後顧之憂地使用卡片，兆豐銀行也特別提供每年可免收三次違約金的優惠，倘若不小心忘記繳費，等於每年有三次免死金牌，不會被收違約金；就算帶著國旅卡出遊不慎遺失卡片，也有不限次數的免收掛失費禮遇，讓公務員都能輕鬆獲得保障。

除了在刷卡優惠上大撒幣，兆豐國民旅遊卡還可同享兆豐銀行各項業務優惠，如首次開辦數位存款帳戶任刷一筆就送200元、房貸首購利率1.81%起以及信貸前3期0.1%優惠利率等，誠意十足優惠大爆發，勢必將掀起全台國旅卡大洗牌局面，值得各界期待。